Moons of Madness: Psychologischer Survival-Horror erst im März für PS4 und Xbox One

Die Kombination von realer Wissenschaft mit "lovecraftschem Horror"

'Zone Outs' zur Simulation des lovecraftschen Wahnsinns: "Die Spieler werden als Teil der Spielerfahrung Halluzinationen und Visionen ausgesetzt. Sie müssen ergründen, was diese Visionen bedeuten könnten, weil sie auf bestimmte Vorkommnisse hinweisen, die die Hintergrundgeschichte des Hauptcharakters erklären."

"Die Erforschung von Geisteskrankheit durch verschiedene Spielmodi - ohne den echten medizinischen Zustand zu verharmlosen."

Der bereits im Oktober für PC veröffentlichte Survival-Horror Moons of Madness wird nicht wie geplant Ende Januar, sondern erst am 24. März für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Im Spiel des Indie-Studios Rock Pocket Games gehts es um psychologischen Horror aus der Egoperspektive, der den inneren Kampf des Astronauten Shane Newehart und die übernatürlichen Vorgänge auf der Forschungsstation Trailblazer Alpha thematisiert. Moons of Madness soll auf drei Hauptmechaniken aufbauen:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer PC