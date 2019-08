Sword Art Online: Fatal Bullet: Complete Edition: Virtuelles Online-Rollenspiel auf Switch gestartet - 4Players.de

Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch) Screenshot - Sword Art Online: Fatal Bullet (Switch)

Bandai Namco Entertainment und Dimps haben die Complete Edition von Sword Art Online: Fatal Bullet am 9. August 2019 für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Umsetzung beinhaltet das Hauptspiel, alle bisher erschienenen DLCs sowie die neue Erweiterung "Dissonance of the Nexus" mit neuen Szenarien und Charakteren.Auf PlayStation 4, Xbox One und PC ist das virtuelle Online-Rollenspiel bereits im letzten Jahr erschienen. Auszug aus dem PS4-Test : "Waffen und Charaktere lassen sich individuell trainieren und modifizieren, Beziehungen zu simulierten Mitspielern gezielt vertiefen. Story und Inszenierung wirken aber eher halbgar, Technik und Mehrspielermodi äußerst unspektakulär. Statt kooperativer Story-Einsätze gibt es zum Beispiel lediglich PvP- und PvE-basierte Bosskampf-Imbisse vor erschreckend steriler Kulisse."Letztes aktuelles Video: Complete Edition Launch Trailer Switch