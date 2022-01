Asmodee Digital: Brettspiel-Publisher entfernt Umsetzung von Pandemic aus nicht näher genannten Gründen aus den Digitalshops

Der französischer Brettspiel- und Digital-Publisher Asmodee hat die Umsetzung des Brettspiels Pandemic ohne nähere Angabe von Gründen aus den mobilen Stores sowie Steam entfernt. Asmodee hat einem Reddit-User auf Nachfrage folgendes mitgeteilt: "Zuallererst möchten wir Ihnen und allen Pandemic-Spielern für Ihre Treue und Unterstützung im Laufe der Zeit danken. Leider nehmen wir die Pandemic-App aus den Stores. Wir haben 4 Jahre lang hart an Pandemic gearbeitet, und es war keine leichte Entscheidung, die App aus den Stores zu nehmen. Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen, aus einer Vielzahl von Gründen, die wir nicht offenlegen können."Weiter heißt es: "Vorerst wurden nur PC, App Store und Google Play entfernt. Die Microsoft-Version wird am 31. Januar 2022 folgen und die Nintendo Switch-Version dann Ende Juli 2022. Solange das Spiel vor der Entfernung aus dem Store gekauft und heruntergeladen wurde, haben Sie weiterhin Zugriff auf das Spiel. Wenn Sie das Spiel deinstallieren, müssen Sie auf Ihre Bibliothek zugreifen, um das Spiel zu finden und erneut zu installieren."Interessanterweise wurden auch auf der offiziellen Webseite von Asmodee Digital bereits sämtliche Bezüge zu Pandemic entfernt, wie u.a. Dicebreaker aufgefallen ist. Dort wird auch über mögliche Gründe spekuliert. So mutmaßt man, dass Asmodee evtl. nach dem Vorbild von Catan Universe eine universelle App entwickelt, die Crossplattform-Spiel ermöglicht und leichter mit neuen Inhalten versorgt werden kann, als die einzelnen Versionen in den jeweiligen Digital-Stores. Zuletzt ist Asmodee als Übernahmekandidat der Embracer Group in die News gerückt. Ob diese Übernahme mit der Entscheidung zu tun haben könnte, Pandemic aus den Digitalshops zu entfernen, ist bis zu einer offiziellen Stellungnahme ebenfalls reine Spekulation.