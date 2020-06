Biomutant: Die schwierige Endphase der Entwicklung und ein neues, "altes" Video mit Spielszenen

"Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung" von Biomutant , bestätigte Creative Director Stefan Ljungqvist gegenüber IGN via Gematsu , ohne aber Andeutungen zum Releasetermin zu machen. Er erklärte, dass es allerlei technische und künstlerische Herausforderungen bei solch einem großen Open-World-Projekt für das kleine Team geben würde. Derzeit würden sie generell "Aufräumen", Bugs beheben und dafür sorgen, dass die Spieler verstehen, was zu tun sei. Letzteres sei in einem Open-World-Spiel mit vielen Freiheiten ziemlich problematisch, schließlich könnte man nach der ersten Stunde überall hingehen, wohin man will. "Aber das ist auch eine Herausforderung für diejenigen, die vielleicht mehr Hilfe oder Anleitung benötigen, also arbeiten wir daran und versuchen, auch diesen Teil der Entwicklung abzuschließen. Was wir also [im Moment] tun, ist in erster Linie an der Nutzererfahrung und der Beseitigung der Fehler zu arbeiten", sagte er weiter.Darüber hinaus hat THQ Nordic auf seinem YouTube-Channel das folgende Video mit Spielszenen aus Biomutant veröffentlicht. Der Clip zeigt diverse Schauplätze, Charaktere, verrückte Fortbewegungsmittel, Charaktere, Waffen und große Gegner. Allerdings ist das Video nicht sonderlich "neu", sondern wurde in gleicher Form schon auf der gamescom 2019 hinter verschlossenen Türen gezeigt. Das gezeigte Material ist demnach über zehn Monate alt und sollte nicht den aktuellen Stand des Titels widerspiegeln - stellenweise sind auch Grafikfehler zu erkennen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer