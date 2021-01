Biomutant: Termin steht fest: Am 25. Mai 2021 geht es los

Nach vielen Verschiebungen und Ungewissheiten steht der Releasetermin von Biomutant ab 53,52€ bei vorbestellen ) fest. Das Open-World-Rollenspiel wird am 25. Mai 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Neben einer Standard Edition wird es auch eine Collector's Edition und eine Atomic Edition geben ( wir berichteten ).Das Spiel wurde auf der gamescom 2017 angekündigt und danach wurde es trotz etwaiger Messeauftritte sehr viel ruhiger um das Projekt. Im Juni 2020 erklärte Creative Director Stefan Ljungqvist gegenüber IGN via Gematsu , dass es allerlei technische und künstlerische Herausforderungen bei solch einem großen Open-World-Projekt für das kleine Team geben würde. Derzeit würden sie generell "Aufräumen", Bugs beheben und dafür sorgen, dass die Spieler verstehen, was zu tun sei. Letzteres sei in einem Open-World-Spiel mit vielen Freiheiten ziemlich problematisch, schließlich könnte man nach der ersten Stunde überall hingehen, wohin man will.Unsere Vorschau aus dem Jahr 2017 findet ihr hier : Eine postapokalyptische Kung-Fu-Fabel mit tierischen Charakteren in einer offenen Spielwelt? Was zunächst wie Horizon Zero Dawn mit Waschbär aussah, entpuppte sich auf der gamescom 2017 als eines der wenigen herausstechenden Highlights. Denn das Action-Rollenspiel von Experiment 101 und THQ Nordic sprühte nur so vor Spielwitz, rasanten Kämpfen, kreativen Mutationen und einer Prise Yin-Yang.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer