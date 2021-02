Biomutant: Die Systemanforderungen der PC-Version

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64 Bit)

Prozessor: AMD FX-8350 oder Intel Core i5-4690K oder neuer mit 3,5 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: DirectX-11-Grafikkarte mit 4 GB VRAM, z.B. GeForce GTX 960 oder Radeon R9 380

Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: Integrierte oder DirectX-9-kompatible Soundcard

Zusätzliche Anmerkungen: Tastatur, Maus und eine Internet-Verbindung für Steam

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-6700K oder neuer mit 3,2 GHz oder höher

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: DirectX-11-Grafikkarte mit 6 GB VRAM, z.B. GeForce GTX 1660Ti or Radeon RX 590

Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: Integrierte oder DirectX-9-kompatible Soundcard

Zusätzliche Anmerkungen: Tastatur, Maus und eine Internet-Verbindung für Steam

Auf Steam sind die Systemanforderungen der PC-Version von Biomutant ab 53,52€ bei vorbestellen ) (via DSOG ) genannt worden.MindestanforderungenEmpfohlene SystemvoraussetzungenNach vielen Verschiebungen und Ungewissheiten steht der Releasetermin von Biomutant fest. Das Open-World-Rollenspiel wird am 25. Mai 2021 für PC (GOG.com und Steam), PS4 und Xbox One erscheinen. Neben einer Standard Edition wird es auch eine Collector's Edition und eine Atomic Edition geben ( wir berichteten ).Unsere Vorschau aus dem Jahr 2017 findet ihr hier : Eine postapokalyptische Kung-Fu-Fabel mit tierischen Charakteren in einer offenen Spielwelt? Was zunächst wie Horizon Zero Dawn mit Waschbär aussah, entpuppte sich auf der gamescom 2017 als eines der wenigen herausstechenden Highlights. Denn das Action-Rollenspiel von Experiment 101 und THQ Nordic sprühte nur so vor Spielwitz, rasanten Kämpfen, kreativen Mutationen und einer Prise Yin-Yang.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer