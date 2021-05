Biomutant: Technische Details und Spielszenen von PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X

Xbox One: 1080p mit 30 fps und dynamischer Auflösung

PlayStation 4: 1080p mit 30 fps und dynamischer Auflösung

Xbox One X: 1080p mit 60 fps und dynamischer Auflösung

PlayStation 4 Pro: 1080p mit 60 fps und dynamischer Auflösung

*Dynamische Auflösung bedeutet, dass die Auflösung in bestimmten Szenen automatisch und dynamisch reduziert werden kann, um die Bildwiederholrate stabil zu halten.

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64 Bit)

Prozessor: AMD FX-8350 oder Intel Core i5-4690K oder neuer mit 3,5 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: DirectX-11-Grafikkarte mit 4 GB VRAM, z.B. GeForce GTX 960 oder Radeon R9 380

Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: Integrierte oder DirectX-9-kompatible Soundcard

Zusätzliche Anmerkungen: Tastatur, Maus und eine Internet-Verbindung für Steam

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 oder Intel Core i7-6700K oder neuer mit 3,2 GHz oder höher

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: DirectX-11-Grafikkarte mit 6 GB VRAM, z.B. GeForce GTX 1660 Ti or Radeon RX 590

Speicherplatz: 25 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: Integrierte oder DirectX-9-kompatible Soundcard

Zusätzliche Anmerkungen: Tastatur, Maus und eine Internet-Verbindung für Steam

Experiment 101 (Entwickler) und THQ Nordic (Publisher) haben ausführliches Spielszenen-Material aus Biomutant ab 53,52€ bei vorbestellen ) von den unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht. Zu sehen ist das Action-Rollenspiel auf PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X. Das Spiel wurde bisher nicht gezielt für PlayStation 5 und Xbox Series X/S optimiert und ist daher via Aufwärtskompatibilität auf diesen Konsolen verfügbar. Videos von diesen Plattformen sollen in der kommenden Woche folgen. Außerdem wurden Angaben zu der Auflösung und der Bildwiederholrate auf den verschiedenen Plattformen genannt.Spezifikationen auf Konsolen:Die Spielszenen vom PC laufen in 4k mit 60 fps, wobei man die Bildwiederholrate auch auf "unlimitiert" stellen kann.MindestanforderungenEmpfohlene SystemvoraussetzungenBiomutant wird am 25. Mai 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.