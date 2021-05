Biomutant: Generalüberholung geplant? Erstes Update soll sehr viele Aspekte überarbeiten und verbessern

We are working on the pacing of dialogues, narrator settings, difficulty settings, video settings like depth of field and motion blur, loot and enemy tuning as well as sound and combat.



— Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021

Für Biomutant befindet sich bei Experiment 101 und THQ Nordic ein großes Update in Entwicklung. Es soll Bugfixes und Verbesserungen auf Basis der Rückmeldungen der Spieler enthalten. Ein genauer Patch-Termin wurde nicht genannt. Zunächst soll aber der PC mit dem Update versorgt, danach sollen die Konsolen folgen.Die bisher genannten Patch-Pläne klingen jedenfalls recht weit gefasst und werden viele Aspekte aufgreifen, die vielfach ( auch in unserem Test ) kritisiert wurden. An dem Rhythmus bzw. Pacing der Dialoge, den Einstellungen des Erzählers, den Schwierigkeitsoptionen, den Grafikeinstellungen (Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe), der Beute (Loot), der Ausbalancierung der Feinde, dem Sound und dem Kampf wird aktuell gearbeitet. Die Entwickler haben also große Pläne zur Überarbeitung und Verbesserung des Action-Rollenspiels.