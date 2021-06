Biomutant: Patch 1.4 überarbeitet den Einstieg, kürzt Dialoge, verbessert Soundeffekte und behebt Bugs

Für Biomutant ab 49,50€ bei kaufen ) ist der erste Patch (v1.4) auf dem PC veröffentlicht worden. Das Update soll "so schnell wie möglich" auch auf den Konsolen erscheinen.Das Update überarbeitet u.a. den Anfang des Spiels und das Tempo im Einstieg. So wurden die Dialoge gekürzt und mehr Gegner sowie Beute hinzugefügt, um die Erfahrung im späteren Spielverlauf besser zu vermitteln. Der Erzähler soll außerdem früher mit der "Übersetzung" des tierischen "Gebabbels" beginnen.Neu sind außerdem der Schwierigkeitsgrad "Extrem" und eine Grafikoption für die Bewegungsunschärfe. Zudem sind zahlreiche Bugs behoben, einige "verwirrende" Objekte entfernt und die Kampf-Soundeffekte überarbeitet worden. Auch die Item-Balance wurde angepasst. So hat man mittlerweile höhere Chancen, dass die Stufenanforderung gefundener Gegenstände näher an der tatsächlichen Stufe des Spielers liegt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: VideoTest