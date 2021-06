Biomutant: Söldner (Mercenary Class) als DLC-Zusatzpaket kaufbar

Bisher war der Söldner (Mercenary Class) nur für Vorbesteller von Biomutant ab 44,99€ bei kaufen ) zugänglich. Mittlerweile kann man das Zusatzpaket auch als DLC für 2,99 Euro dazukaufen. THQ Nordic : "Der Söldner ist eine besondere Klassenzusammenstellung, die von Anfang an nur über diesen DLC spielbar ist. Der Söldner verfügt über die Startfähigkeit, zwei Waffen gleichzeitig zu nutzen. Oder mit anderen Worten: Seine Ausrüstung besteht aus einem klassischen Katana und einem kürzeren Wakizashi. Du kannst also die Welt von Biomutant von Beginn an als ein von Samurai inspirierter Krieger erleben."Klassen in Biomutant sind laut Entwickler eher ein "Start-Loadout", mit dem die Spieler eine kleine Orientierung bekommen sollen, welche Art von Spielstil zu Beginn möglich wäre. Alle Ausrüstungsgegenstände, mit denen die anfänglichen Loadouts ausgestattet sind, können als Beute im Spiel gefunden werden - gleiches gilt für Skills und Co.Letztes aktuelles Video: VideoTest