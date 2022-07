Biomutant: PS5 und Xbox-Series-Versionen kommen im September

Mehr Grafikmodi für Biomutant

Der kleine Kampfbär in schrägen Outfits prügelt schon bald auf den Next-Gen-Konsolen. Mit welchen Verbesserungen das Spiel da punkten will, haben die Entwickler von Experiment 101 nun mitgeteilt.Auf der PS5 und der Xbox-Series S|X profitiert Biomutant ab 15,69€ bei kaufen ) natürlich von der gesteigerten Leistung, auch das haptische Feedback des Dual Sense findet Unterstützung.Auf den neuen Konsolen stehen drei verschiedene Grafikmodi zur Wahl: Der Quality-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 2160p, der Quality-Unleashed-Modus mit einer Framerate von 40 bis 60 bei einer dynamischen 4K-Auflösung und der Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde mit der Auflösung 1440p.Auf der PS5 gibt es zudem noch systemexklusive Activity-Cards, welche zusätzliche Möglichkeiten bieten sollen, um direkt in das Spiel einzusteigen. Die Grafikmodi gelten ebenfalls für die Xbox-Series S, wobei auf der leistungsschwächeren Kiste nur Auflösungen von 1440p (Quality) und 1080p für den Performance-Mode zur Verfügung stehen.Am recht schwachbrüstigen Gameplay der einstmals im Vorfeld hoch gehandelten Open-World-Abenteuers ändern die optischen Verbesserungen natürlich nichts. Das Update ist für Besitzer einer PS4 oder Xbox One-Version kostenlos und ist ab dem 06. September 2022 verfügbar. Der Spielstand kann auf Wunsch übernommen werden.