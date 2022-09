Biomutant: Switch-Version könnte schon im Oktober Release feiern

Biomutant auf der Nintendo Switch? Gerüchte verdichten sich

Es sieht ganz danach aus, als könnte Biomutant schon im Oktober für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Die offizielle Bestätigung steht weiterhin aus, doch es gibt konkrete Anzeichen.So wurde nun in einem portugiesischen Spiele-Shop ein neuer Eintrag gefunden, der darauf hindeutet, dass wir uns bereits im kommenden Monat auf die Switch-Version des Action-RPGs einstellen können. Am 25. Oktober soll es laut der Produktbeschreibung so weit sein, auch vorbestellbar ist Biomutant über die Seite von Gaming Replay bereits.Schon vor einiger Zeit gab es die ersten Gerüchte, dass Biomutant auf den Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmide kommen könnte. Der Titel aus dem Hause der schwedischen Entwickler von Experiment 101 erschien bereits im Jahr 2021, zunächst allerdings nur für den PC, die PS4 und die Xbox One. Am 6. September diesen Jahres folgen nun die Next-Gen-Versionen von Biomutant , womit es sein Debüt auf der PS5 und der Xbox Series X|S feiert.Zwar refinanzierte der Titel innerhalb einer Woche seine Marketing- und Entwicklungskosten, jedoch blieb der große Erfolg auf der Strecke. Und das, obwohl zwischen der ersten Ankündigung und dem Release des Spiels knapp vier Jahre lagen. Auch in unserem Test bliebt Biomutant hinter den Erwartungen zurück und scheiterte an seinen einst großen Ambitionen. Die PS5- und Xbox Series X|S-Versionen bekommt ihr, wenn ihr bereits im Besitz der Last-Gen-Ausgabe seid, immerhin gratis.Mit den Next-Gen-Versionen versprechen die Entwickler eine 4K-starke Auflösung, vollen HDR-Support und eine verbesserte Frame-Rate von bis zu 60 FPS. Im Online-Shop des portugiesischen Retailers wird die Nintendo Switch-Version von Biomutant zum Preis von 54,99 Euro aufgeführt. Seid ihr trotz der durchwachsenen Kritiken vom Titel angetan, haben wir noch fünf interessante Fakten zu Biomutant für euch parat.Letztes aktuelles Video: VideoTest