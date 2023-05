Biomutant: Das fast vergessene Open World-Abenteuer erscheint tatsächlich für Nintendo Switch

Biomutant: Eine infoarme Termin-Ankündigung für Nintendo Switch

Fast genau zwei Jahre ist es jetzt her, dassnach holprigem Marketing das Licht der Welt erblickte und interessierte Spieler in die flauschige Open World einlud.Nicht wenige sind der Einladung gefolgt, doch die seit der ersten Ankündigung entstandenen Erwartungen konnte Biomutant nicht erfüllen: Spieler und Presse kritisierten inhaltslose Dialoge, stumpfe Beschäftigungsaufgaben und technische Mankos. Gegendarf sich der Titel von Entwicklerstudio Experiment 101 trotzdem noch auf derversuchen.Wie man in einer Pressemitteilung enthüllte, erscheint Biomutant nämlichfür Nintendos Handheld-Hybriden und schafft damit den Sprung von PC, Xbox und PlayStation auch auf die Switch. Wer den Release des fast in Vergessenheit geratenen Open World-Spiels trotz kritischen Stimmen gar nicht mehr erwarten kann, findet auf der offiziellen Website einen praktischen Countdown.Schon letztes Jahr sorgte ein portugiesischer Händler für Gerüchte,, auch wenn das dort angegebene Datum des 25. Oktobers 2022 schon lange kommentarlos verstrichen ist. Ob die Nintendo Switch-Version sich von den anderen Plattformen unterscheidet, beispielsweise in Sachen, verrät man aktuell noch nicht.Wer das halbe Jahr bis zur Veröffentlichung von Biomutant auf der Switch nicht mehr warten will, um sich in die offene Welt rund um die flauschigen Fellknäule zu stürzen, kann seit einiger Zeit übrigens auch die Current-Gen bemühen: Dasist für Besitzer der Last-Gen-Versionen überdies kostenlos.Bis zum Release der Nintendo Switch-Version am 30. November bleibt dann noch genug Zeit,zu lesen oder euchgenauer anzuschauen. Ebenfalls in einer Open World findet übrigensstatt, das bislang jedoch eher mitstatt Bestnoten auffällt.