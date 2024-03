Biomutant: Mai statt November – Nintendo Switch-Release verzögert sich um ein halbes Jahr

In einer Pressemitteilung und auf ihrer offiziellen Website enthüllt Publisher THQ Nordic, dass der mäßig rezensierte Open World-Titeldoch noch für dieerscheinen soll – und zwar am 30. November desselben Jahres.Aus dem Plan ist nichts geworden, Biomutant ist immer noch nicht auf dem Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede verfügbar. Fans warten jedoch nicht völlig vergeblich, denn nun rückt man mitheraus, das dieses Mal wirklich(!) eingehalten werden soll. Ob das klappt? Abwarten. Zumindest gibt es abervon der Nintendo Switch-Version.Ohne großen Trommelwirbel veröffentlichte THQ Nordic am gestrigen 29. Februar einenauf ihrem YouTube-Kanal, der in knapp einer Minute Szenen aus der Nintendo Switch-Umsetzung zeigt und den neuen Release-Termin enthüllt.soll es so weit sein, nachdem der 30. November 2023 kommentarlos verstrichen war und das bewaffnete Fellknäuel den Absprung auf die noch offen gebliebene Konsole nicht geschafft hatte.Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, müssen Spieler auf der Nintendo Switch mit Abstrichen leben: Im Vergleich zu der Version auf PC, Xbox und PlayStation zeigt das Video Biomutant inund auch die Bildrate scheint dem Open World-Abenteuer nicht restlos gewachsen zu sein. Als Trostpflaster gibt es für Käufer der Nintendo Switch-Variante, die einige zusätzliche Klassen wie den Söldner enthalten.sind damit seit dem ursprünglichen Release von Biomutant und der Umsetzung auf Nintendos Konsole vergangen, auch wenn sich an der Rezeption des Spiels vermutlich nicht viel geändert hat.konnte das Action-Rollenspiel jedenfalls, aber wenn euch das von einem möglichen Kauf nicht abhält, interessieren euch vielleicht