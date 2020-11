Jurassic World Evolution: Complete Edition für Switch veröffentlicht

Die Jurassic World Evolution ( ab 38,97€ bei kaufen ) : Complete Edition ist für Switch veröffentlicht worden. Das Dinosaurierpark-Aufbauspiel von Frontier Developments kostet 59,99 Euro und ist nur im eShop erhältlich.Die Complete Edition umfasst neben dem Hauptspiel ( zum Test ) alle Erweiterungen, Dino-Pakete und Updates, die es auf PC, PS4 und Xbox One gibt. Hierzu gehören Jurassic World Evolution: Dr. Wus Geheimnisse ( zum Test ), Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht ( zum Test ) und Jurassic World Evolution: Return To Jurassic Park ( zum Test ) sowie die folgenden Pakete mit zusätzlichen Dinosauriern: Cretaceous Dinosaur Pack, Herbivore Dinosaur Pack, Deluxe Dinosaur Pack und Carnivore Dinosaur Pack - sowie die Raptor Squad Skin Collection. Die Updates brachten u.a. den Herausforderungsmodus sowie einen Sandbox-Modus.In einem Interview (zur damaligen Ankündigung) erklärten die Entwickler, dass sie mit dem Spiel eine neue Zielgruppe erreichen wollen (Handheld-Nutzer) und es deswegen für Switch umgesetzt wird, obgleich viele Anpassungen nötig waren, damit das Spiel auf der Konsole läuft. Im Ankündigungstrailer ist z.B. klar zu erkennen, dass an Details, Sichtweite und vor allem der Vegetation gespart wurde. Außerdem wird man nicht mehr als 100 Dinos in seinen Park unterbringen können. Inhaltlich wird die Jurassic World Evolution Complete Edition keine besonderen Switch-Inhalte bieten - nicht einmal Yoshi stattet dem Dinopark als Maskottchen einen Besuch ab. Bewegungssteuerung wird nicht unterstützt. Der Touchscreen wird ebenso nicht genutzt. Konkrete Angaben zur Auflösung sowie zur Bildwiederholrate wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Complete Edition für Switch