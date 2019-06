Pawarumi: Von Ikaruga inspiriertes Shoot'em-Up nimmt Kurs auf Xbox One und Switch - 4Players.de

Das französische Indie-Studio Manufacture 43 will seinen bereits für PC (zum Test ) erschienenen Bullet-Hell-Shooter Pawarumi am 24. Juli 2019 auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Als Preis werden 14,99 Euro angegeben. Eine PS4-Umsetzung der Arcade-Action soll Ende des Jahres folgen.Die von Ikaruga inspirierte Spielmechanik wird von den Machern wie folgt erläutert: "Pawarumi lässt sich kinderleicht per Tastendruck steuern und bietet dir drei verschiedene Waffen sowie einen Superangriff, mit dem du göttliches Feuer auf deine Gegner regnen lässt! Um dich auf deiner intensiv verlaufenden Reise zu schützen, wird automatisch ein Schild aktiviert, das jedes Geschoss vernichtet, bevor du davon getroffen wirst! Wie bei den meisten Shoot‘ Em Ups ist dieser Schild sehr stark, nutzt sich aber auch schnell ab, also musst du trotzdem vorsichtig sein!Wenn du die passende Waffe auf den passenden Gegner abfeuerst, ermöglicht es die einzigartige 'Mechanik der Dreifaltigkeit' der Chukaru, zusätzlichen Schaden zu verursachen, deinen Schild aufzubauen oder deinen Superangriff aufzuladen! Ähnlich wie bei dem bekannten Spiel 'Stein-Schere-Papier' verleiht diese originelle Gameplay-Mechanik dem Genre eine ganz neue taktische Tiefe.Du musst diese drei Mechaniken beherrschen, um in Pawarumi erfolgreich zu sein. Sie bieten dir jede Menge strategische Möglichkeiten und sorgen dafür, dass du auch nach dem kleinsten Fehler immer wieder auf die Füße fällst! Je öfter du spielst, desto besser wirst du die Waffen handhaben, deinen eigenen Stil finden, das Spiel abschließen und an der Spitze der Bestenliste landen!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Release Teaser Xbox One Switch