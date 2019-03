Anno 1800: Ab dem 16. April nicht mehr bei Steam; digital nur im Epic Games Store und bei Uplay erhältlich - 4Players.de

tailssnake hat geschrieben: ? vor 19 Minuten SethSteiner hat geschrieben: ? vor 52 Minuten Die Aktion gleicht geradezu einer Sabotage von BlueBytes bisher ziemlich ordentlicher Arbeit. Echt traurig. Die Aktion gleicht geradezu einer Sabotage von BlueBytes bisher ziemlich ordentlicher Arbeit. Echt traurig. Nur für die Dummen die Uplay-Spiele bei Steam kaufen.

Wenn man ein Uplay Steam bei Steam kauft, braucht man trotzdem Uplay,

Deine Aussage ist also volliger Unsinn, zumal man mit den Coins das Spiel bei Uplay eh günstiger bekommt. Nur für die Dummen die Uplay-Spiele bei Steam kaufen.Wenn man ein Uplay Steam bei Steam kauft, braucht man trotzdem Uplay,Deine Aussage ist also volliger Unsinn, zumal man mit den Coins das Spiel bei Uplay eh günstiger bekommt.

Da ist es, das einzige Spiel, was mich wirklich schmerzt, es nicht via Steam kaufen zu können.Was für H****söhne.Habe mich im Pathologic-2-Thread noch darüber beschwert, dass ich so wenig Zeit hätte für all die Kracher im April und Mai. Tja, werden wohl doch nicht so viele Kracher.Andererseits hätte ich es fast schon bei uplay vorbestellt. Aber dann hasse ich wiederum alle, die ihre Spiele lieber exklusiv bzw. in diesem Falle semiexklusiv im EGS anbietet. Also kein Anno 1800 für mich. Zu schade, dass Blue Byte die Leidtragenden davon sein werden.Von welchen Coins redest du?