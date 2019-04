Anno 1800: Details zum offenen Betatest; Vollversion wird keine dauerhafte Internetverbindung benötigen - 4Players.de

In der kommenden Woche findet der offene Betatest von Anno 1800 statt. Vom 12. April bis zum 14. April wird man das Aufbauspiel von Ubisoft antesten können . Der Betatest soll um 14 Uhr starten. Ab dem 10. April wird man die Spieldaten über Uplay oder den Epic Games Launcher runterladen können. Eine besondere Beta-Einladung ist nicht erforderlich. Die offene Betaversion wird komplett in deutscher Sprache vorliegen.Anspielen darf man eine "nahezu finale Version des Spiels" - allerdings wird man nicht über die dritte Bevölkerungsstufe hinauskommen. Auch das erste Kapitel der Kampagne und den Multiplayer-Modus wird man ausprobieren können. Die Open Beta wird eine ständige Internetverbindung benötigen. Bei der Vollversion wird dies nicht der Fall sein. Man wird sämtliche Einzelspieler-Inhalte in Anno 1800 auch offline nutzen können.Die Speicherstände aus der Open-Beta-Version werden nicht in der Vollversion von Anno 1800 nutzbar sein. "Teilnehmer der Open Beta werden das exklusive 'Schachtisch' Ornament für die Vollversion von Anno 1800 erhalten, welches Ihr dann einfach im Ubisoft Club als Belohnung nach Veröffentlichung einlösen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist das Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt während der Open Beta zu spielen."Anno 1800 erscheint weltweit am 16. April und wird in digitaler Form sowohl im Uplay Store als auch im Epic Games Store veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer