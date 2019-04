Anno 1800: Drei Erweiterungen, Season Pass und kostenlose Inhalte angekündigt - 4Players.de

Kurz vor der Veröffentlichung von Anno 1800 haben die Entwickler drei Erweiterungen sowie kostenlose Inhalte angekündigt . Die drei Erweiterungen werden separat oder in einem Season Pass erhältlich sein. Preise wurden noch nicht genannt. Die Erweiterungen sollen "übers Jahr verteilt" erscheinen.Die erste Erweiterung "Gesunkene Schätze" umfasst eine neue Session mit einer großen Kontinentalinsel und dreht sich um einen exzentrischen Erfinder auf einer Schatzsuche (mit seiner Taucherglocke). Die zweite Erweiterung "Botanica" wird ein weiteres modulares Gebäude einführen, und zwar den botanischen Garten, der ähnlich wie der Zoo oder das Museum funktionieren wird. Mit dem modularen Botanischen Garten wird man die Attraktivität seiner Stadt steigern und neue Items sowie Belohnungen verdienen können. Außerdem kann man einen Musikpavillon errichten, in dem Musik aus früheren Anno-Spielen aufgeführt wird. In der dritten Erweiterung "Die Passage" reist man zum Polarkreis und versucht in dem erbarmungslosen Klima zu überleben. Dort wird man in einer weiteren Session einen neuen Stützpunkt in der Arktis errichten. Neue Produktionsketten und Waren werden versprochen."Besitzer des Season Passes können sich im Mehrspieler-Modus dank einiger kosmetischer Items von der Menge abheben. Passe dein Spielprofil mit dem „Häftling“ Portrait an und dekoriere deine Schiffe mit den 'Feuer des Prometheus' und 'Adlerwappen'-Logos. Diese Items stehen dir beim Kauf des Season Passes sofort zur Verfügung", heißt es weiter.Zudem wird es möglich sein, die normale Edition des Spiels im Nachhinein auf die "Digital Deluxe Edition" aufzuwerten. Die Digital Deluxe Edition umfasst den Anarchisten-Charakter als DLC (sobald dieser in Zukunft verfügbar wird), vier Firmenlogos, eine digitale Version des Artbooks und eine digitale Auswahl an Musik aus dem orchestralen Soundtrack. Der Anarchist ist nur als Teil der Digital Deluxe Edition, der Pioneers Edition sowie mit dem Digital Deluxe Edition Upgrade verfügbar. Er ist kein Season-Pass-Bestandteil.Darüber hinaus sollen regelmäßig Updates mit Bugfixes, Balance-Anpassungen und neuen Inhalten erscheinen. Zu den Neuerungen gehören bisher ein Statistik-Gebäude mit mehr Informationen zu den Produktionsketten und der Produktivität, ein Coop-Modus (zwei Spieler steuern eine Siedlung) und Community Challenges. Bei den Challenges muss die Community zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen und so neue kosmetische Anpassungsoptionen wie Logos oder Skins freizuschalten.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit Die Anno-Reihe