Anno 1800: Erster Patch steht in den Startlöchern; Touristen sind bald spendabler - 4Players.de

"Mehrere Ursachen für Abstürze behoben.

Mehrere Ursachen für Desyncs behoben.

Ein Fehler wurde behoben, der starke FPS Einbrüche bei der Steam Version verursacht hat.

Ein selten auftretender Fehler wurde behoben der dafür sorgte, dass keine weiteren Questen erscheinen nachdem ein Spielstand geladen wurde, der direkt beim Erscheinen der Zeitung erstellt wurde.



Diplomatie: Senkung der Abklingzeit von “Schmeicheln” und “Geschenk” von 60 auf 30 Minuten.

Diplomatie: Verhandlungen im Late-Game kosten nun 70% weniger.

Besucher sind nun wesentlich spendabler (Einkommen durch Besucher um 50% gesteigert)"

