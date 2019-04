Anno 1800: Video: Entwickler und Komponist über die Musikuntermalung - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Einen Blick hinter die Kulissen der hervorragenden Musikuntermalung von Anno 1800 erlaubt das folgende Making-of-Video zum Soundtrack. In dem Video sprechen Dirk Riegert (Creative Director) und Tilman Silescu (Komponist) über die Gestaltung der musikalischen Reise ins 19. Jahrhundert. Silescu ist seit Anno 1701 für den Soundtrack der Anno-Serie verantwortlich.Der sinfonische Soundtrack wurde von einem erfahrenen Team um Tilman Sillescu (Dynamedion) komponiert und von einem 70-köpfigen Ensemble des Brandenburgischen Staatsorchesters in einer alten Kirche in Frankfurt/Oder unter der Leitung von Bernd Ruf aufgenommen. Eine limitierte Auflage des Anno 1800 Soundtracks auf Vinyl gibt es bei Black Screen Records . Besitzer der Deluxe Edition bzw. des Deluxe Packs haben Zugriff auf den Soundtrack in digitaler Form (im Unterordner "BonusContent").