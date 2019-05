Anno 1800: Ausblick auf das zweite Update: Anpassungen am Einflusssystem und an den Schiffen - 4Players.de

"Einfluss durch Bevölkerungszuwachs beträgt jetzt +15 anstatt +10 pro Anstieg

Einfluss durch Investoren beträgt +2 anstatt +1 pro Haus

Die Skalierung für Einflussgewinn durch Bevölkerungszuwachs setzt jetzt erst bei 16.000 Einwohnern anstatt 14.000 ein"

"Propaganda: Effektivität der Zeitung wird jetzt um +7% / +15% / +25% gesteigert (vorher: +5% /+10% /+15%)

Handel: Die Geschwindigkeit wird jetzt um +7% / +15% / +25% gesteigert (vorher: +5% /+10% /+15%)

Militär: Die Angriffsgeschwindigkeit wird jetzt um +7% / +15% / +25% gesteigert (vorher: +5% /+10% /+15%)

Optimierung: Unterhaltskosten werden jetzt um -3% / -6% / -10% gesenkt (vorher: -1% /-2% /-3%)

Kultur: Attraktivität wird jetzt um +10% / +20% / +35% gesteigert (vorher: +5% /+10% /+15%)"

Umbenannt zu 'Position halten'

Schiffe mit diesem Verhalten werden sich nicht bewegen um gegnerische Ziele zu attackieren

"Schlachtkreuzer: Trefferpunkte von 5.000 auf 6.000 angehoben

Schlachtkreuzer: Schaden pro Sekunde von 245 auf 275 angehoben

Schlachtkreuzer: Unterhaltskosten von 1000 auf 850 gesenkt

Monitor: Trefferpunkte von 2.500 auf 3.000 angehoben

Monitor: Unterhaltsosten von 600 auf 300 gesenkt

Collier: Trefferpunkte von 3.500 auf 4.000 angehoben"

"Die Chance, dass Krankheiten sich ausbreiten wurde auf 1% alle 30 Sekunden gesenkt (zuvor war es 1% alle 10 Sekunden)

Die Dauer von Krankheiten auf Schiffen wurde auf 10 Minuten gesenkt (zuvor 15 Minuten)"

"Nach dem Update werden 20% der von Madam Kahia angebotenen Waren aus europäischem Saatgut bestehen, wobei die Seltenheit (ungewöhnlich, selten oder episch) vom Fortschritt des Spielers abhängen"

"Es wurde ein Fehler behoben der zu einem Absturz beim Ändern der Siegbedingungen für ein neues Spiel führen konnte

Es wurde ein Problem das zu Spielabstürzen unter DirectX 12 führen konnte behoben

Es wurde ein Problem das zu Abstützen während der Kampagne führen konnte behoben

Es wurde ein Problem behoben bei dem es zu Abstürzen währen dem Upgraden von Wohnhäusern kommen konnte

Es wurden mehrere Fehler die zu Instabilität beim Client führen konnten behoben

Es wurde ein Fehler behoben der Spieler davon abhalten konnte neue Quests anzunehmen

Wir haben einen Fehler behoben der Spieler davon abhalten konnte neue Quests anzunehmen oder mit NPCs in der Spielwelt zu interagieren (beispielsweise durch Diplomatie), was zu einem Blocker in der Kampagne führen konnte.

Es wurden Fehler beim Eisenbahnsystem behoben

Bei diesem Fehler konnte es passieren, dass Züge die Ölraffinerie ignoriert haben, wenn das interne Lager des Ölhafens voll war.

Es wurde ein Problem mit der Zufriedenheit beim Pendlerhafen behoben

Dieser Fehler konnte zu einem Einbruch der Zufriedenheit eurer Einwohner direkt nach dem Bau des Pendlerhafens führen."

"Es wurde ein Fehler beim Freischalten des Erfolgs 'Was ist das für ein Geruch?' behoben

Es wurde ein seltener Fehler der Spieler davon abhalten konnte Expeditionen zu unternehmen behoben

Es wurde ein Fehler behoben bei dem nach dem Verlust einer Insel die Einflusskosten mancher Gebäude nicht zurückerstattet wurden. "

"Wenn es im Spiel einen streng geheimen Modus für eine Ego-Perspektive geben würde, hätten wir dafür einige Fehler behoben und optische Anpassungen vorgenommen. Aber das können wir nicht, weil der Modus ja gar nicht existiert."

"Die Position des Buttons beim 'Desync Detected' Fehler wurde verbessert

Es wurde ein Fehler behoben bei dem der Button für 'Vaters Tagebuch' je nach Bildschirmauflösung verrutschen konnte

Es wurde ein Fehler bei dem der Button zum Stummschalten anderer Spieler in den Multiplayer-Optionen verrutschen konnte behoben

Es wurde ein Fehler behoben bei dem Gebäude für Vorfälle in den Städten ihre Schaltflächen vertauschen konnten

Die Tooltips für Saatgut wurden verbessert um deutlicher zu machen wo es benutzt werden kann"

Das zweite Update für Anno 1800 wird, wenn alles nach Plan läuft, am 15. Mai 2019 veröffentlicht. Mit dem Update sollen die Stabilität des Spiels verbessert, die Balance der Schiffe optimiert und das Einflusssystem überarbeitet werden. Nach dem Update wird mehr Einfluss generiert, sowohl von normalen Einwohnern als auch von den Investoren, wodurch sich der eigene Spielstil besser anpassen lässt. Auch die Einflusseffekte oder Boni werden verstärkt. Die "königlichen Steuern" sollen in einem späteren Update komplett überarbeitet werden.Anpassungen am EinflusssystemAnpassungen an Einfluss-BoniAnpassungen an Seeschlachten und Krankheiten auf Schiffen Ubisoft : "Mit Update 02 nehmen wir Änderungen an der 'passiven Verteidigung' der Schiffe vor, die bisher nicht wie angedacht funktioniert hat. Zudem erhalten einige der Schiffe Anpassungen bei ihren Werten. Unser Ziel ist es das je nach Situation sowohl Segel- als auch Dampfschiffe ihren Platz im Spiel haben, aber aktuell waren wir etwas zu vorsichtig wenn es darum geht Dampfschiffe zu attraktiven Optionen im späteren Spielverlauf zu machen. Mit diesen Änderungen kommen unsere Schlachtkreuzer ihrer Berufung 'nichts zu fürchten' etwas näher. Wir haben auch Änderungen bei Krankheiten auf Schiffen vorgenommen, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sich eine Pandemie entlang eures gesamten Netzwerkes von Handelsrouten ausbreitet."Änderung des 'passive Haltung' Modus von SchiffenBalance-Anpassungen bei DampfschiffenKrankheiten auf SchiffenÄnderungen an Madam Kahinas VerkaufsangebotVerbesserungen an der SpielstabilitätVerschiedene Verbesserungen am SpielBehebung von grafischen Fehlern im nicht vorhandenen Ego-ModusUser Interface