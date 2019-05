Anno 1800: Der Anarchist (DLC), Abtrünnige und der dritte Patch - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Mittelschwerer Nichtspielercharakter: Dr. Hugo Mercier, der Anarchist

Neues Abtrünnigen-System

Über 50 neue Quests

Über 50 neue Items

Das Portrait und Logo des Anarchisten für euer Spielprofil

fünf neue Erfolge

zwei neue Ornamente für eure Stadt via Ubisoft Club

Der Anarchist (DLC) und das dritte Update werden am 5. Juni 2019 für ANNO 1800 erscheinen, wenn alles nach Plan läuft. Der Anarchist Dr. Hugo Mercier ist ein neuer Nicht-Spieler-Charakter (Schwierigkeit: zwei Sterne) als wählbarer Mitspieler/Gegner, der nicht nur neue Quests und Gegenstände mitbringt, sondern auch eine eigene Spielmechanik rund um Abtrünnige.Der Anarchist wird für alle Besitzer der Digital Deluxe und der Pionier Edition verfügbar sein. Käufer der Standard Edition können ein Upgrade auf die Digital Deluxe Edition erwerben (Deluxe Pack: 9,99 Euro), die zusätzlich zum Anarchisten noch ein digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und vier Firmenlogos beinhaltet.In der Anno-Union wird der Anarchist folgendermaßen vorgestellt: "Dr. Hugo Mercier, der berüchtigte Anarchist, ist der neueste Zuwachs für die vielfältige Besetzung an Nichtspielercharakteren in Anno 1800. (...) Anders als die anderen Nichtspielercharakteren in Anno 1800 beugt sich Hugo Mercier nicht den Regeln des Kapitalismus und eben diese politische Überzeugung spiegelt sich auch in seinem Gameplay wieder. Während er, wie andere Nichtspielercharaktere und Spieler, den grundlegenden Spielregeln wie zum Beispiel der Abhängigkeit von Warenproduktion folgt, unterscheiden sich seine Inseln zu denen der Konkurrenz auf drastische Weise. Eine der wohl auffälligsten Einschnitte durch seine selbst ausgerufene Bewegung gegen den Kapitalismus ist es, dass es Investoren gänzlich untersagt ist einen Fuß auf seine Inseln zu setzen, was seinen Fortschritt auf das Level der Ingenieure begrenzt. Weiterhin vertritt er durchaus unkonventionelle Ansichten über Geld und Religion, weswegen Ihr nicht erwarten solltet, auf Kirchen oder Banken in seinem Imperium zu treffen. Selbiges gilt für Tourismus. Denn während Mercier jeden neuen Gläubigen seiner Bewegung mit offenen Armen empfängt, stößt ihn die Idee von Horden von selbstgefälligen Touristen in seiner Stadt ab. (...) Die Inseln des Anarchisten sind ein ganz besonderer Anblick, denn die Dächer und Wände der Häuser sind mit Bannern, Flaggen und Plakaten ausgestattet, um seinen Bürgern die Liebe zu seiner Philosophie näherzubringen. Aber er gibt sich nicht einfach mit der Präsenz von Plakaten zufrieden. Um seine Gefolgschaft im Geiste zu berühren, konstruiert er mit Megaphonen ausgerüstete Türme, welche Aufnahmen von seinen Lehren zum Volk trägt. Natürlich dürft Ihr Euch dazu eingeladen fühlen, seinen Lehren selbst zuzuhören, ob Ihr seine politischen Ansichten nun teilt oder nicht."Allerdings sind nicht alle Bürger in den Städten des Anarchisten mit seinen Ansichten zufrieden, weswegen sich gelegentlich einige "Abtrünnige" auf den Weg zu anderen Inseln machen. Wenn Abtrünnige in eurem Hafen ankommen, startet eine Quest und ihr könnt sie in eurem Imperium willkommen heißen. Sie bringen auch Geschenke wie Items oder Geld mit."Geduld hat seine Grenzen und ab einem bestimmten Punkt wird Mercier nicht mehr so einfach hinnehmen, dass Ihr seine Abtrünnigen Bürger bei Euch aufnehmt. Hierzu entsendet er seien Agenten, treue Krieger im Kampf seine Philosophie zu verbreiten, um Unruhe in Eurer Bevölkerung anzustiften. Eine Situation die Ihr nicht auf die einfache Schulter nehmen solltet, denn anfängliche Unruhen können sich schnell zu einer wahren Feuersbrunst entwickelt, welche droht, Eure Insel in Anarchie ersticken zu lassen. Diese Forderungen dieser aufgebrachten Bürger werden hierbei durch einen neuen Typ Quest dargestellt. Hierbei werdet Ihr vor die Wahl gestellt, entweder ihren Forderungen klein beizugeben oder Euch den (manchmal grimmen) Konsequenzen zu stellen, wie zum Beispiel dem Ausbrechen von Feuern oder einem wütenden Mob. Mit den Abtrünnigen umzugehen erfordert von Spielern einen Balanceakt um die Vorteile durch die Belohnungen aber auch die Gefahren der sich ausbreitenden Anarchie abzuwägen. Gerade Anno Veteranen werden sich vielleicht an die Bettler aus dem Klassiker Anno 1404 erinnert fühlen", heißt es weiter. (...) "Natürlich sind die Abtrünnigen nicht die einzige neue Mechanik, durch die Spieler mit dem Anarchisten interagieren können. Dr. Hugo Mercier, seines Zeichens übrigens ein mittelschwerer Kontrahent mit zwei Sternen, wird dem Spieler eine Reihe an Questen anbieten, durch welche seine Hintergrundgeschichte und seine Überzeugung genauer beleuchtet wird. Als Teil davon wird er Euch beizeiten damit beauftragen, seine neuen Propaganda Artikel in Eurer Zeitung abzudrucken. Seine Werke kosten keinerlei Einfluss und bringen außerdem sehr starken Buffs wie allerdings auch einen zu unterschätzenden Nachteil.""Ein weiterer Unterschied zu den anderen Charakteren ist, wie bereitwillig er Handel eingeht. Es ist nicht nur recht einfach mit Ihm ein Handelsabkommen zu schließen, er wird außerdem spezielle Items anbieten, welche normalerweise für Charaktere wie Madame Kahina reserviert sind. Durch den Anarchisten DLC wird der Pool an Items außerdem durch interessante neue Items bereichert, wie zum Beispiel Seeminen, welche weiterhin etwas über die eher defensive Natur des Doktors verrät."Der Anarchist (DLC) im Überblick:Mit dem dritten Update wird das Interface für die Weltausstellung überarbeitet, das erste Anno-Union-Expeditonsevent eingebaut und das Angebot an Spezialisten von Eli Bleakworth (Gefängnisinsel) ausgebaut. Weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen sollen ebenfalls vorgenommen werden.Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer