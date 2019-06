Anno 1800: Drittes Update und "Der Anarchist" (DLC) veröffentlicht - 4Players.de

Es war zuvor möglich auf einer Handelsroute mehr Geld als das momentane Vermögen des Spielers auszugeben, was zu einer Niederlage führen konnte. Das war auch eine Ursache für plötzliche Niederlagen ohne für den Spieler ersichtlichen Grund, zu denen uns einige Meldungen erreicht haben.

Kraftwerke werden nun die Arbeit erst dann einstellen, wenn weniger als 50% Arbeitskraft zur Verfügung stehen (zuvor konnte es zum Stillstand durch jeglichen Engpass an Arbeitskraft kommen).

Veränderung für das Verhalten von Schiffskrankheiten.

Wir haben ein Einsatzteam von fähigen Ärzten ausgesandt, um die grassierende Schiffsplage auszumerzen. Schiffe können nun nicht mehr andere Schiffe infizieren und werden die Seuche nur noch von Häfen erhalten beziehungsweise an diese weitergeben können. Dies sollte der furchtbaren Seuche ein Ende setzen, welche vor allem bei späten Spielständen mit vielen Schiffen und Handelsrouten ein Problem werden konnte. Das generelle Verhalten KI bei Seeschlachten wurde verbessert. Schiffe sollten nun etwas natürlicheres Verhalten zeigen und nicht mehr einfach ohne vermeintlichen Grund das Kampfgeschehen panisch verlassen.

Wir haben das Auswählen aller Schiffe desselben Typs durch einen Doppelklick verbessert.

Öltanker sind nun auch Teil des Schiffsangebotes auf Archibald Blakes Insel.

Der Öltanker kann nun verkauft werden, wie es auch bei anderen Schiffen der Fall ist.

Wir haben den Reputationsgewinn durch Handel im Diplomatie-Menü angeglichen.

Durch bestimmte Kombinationen war es möglich die Reputation mit Nichtspielercharakteren ohne großes Investment in Kürze auf die maximale Stufe auszubauen. Wir haben den Reputationsgewinn angepasst und in ein sinnvolleres Verhältnis zwischen Investition und Gewinn gesetzt. Der Bonus des Kampfkraft Attributes durch Dampfwagen, Fleisch, Dynamit und Kaffee während Expeditionen wurde verbessert.

Viele von Euch haben sich als virtuose Architekten verdient und die Kunde der wahren Inselparadiese verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Welt von Anno. Mit dem neuen Update senken wir die Mindestanforderungen der Städteattraktivität für seltene Spezialisten angepasst. Vorher haben vor dem Erreichen von 5000 Attraktivität legendäre Besucher keinen Fuß auf Eure Insel gesetzt. Mit Update 3 haben wir die Mindestanforderung für das Erscheinen von legendären Spezialisten Items an Eurem Besucherhafen nun auf 1750 heruntergesetzt. Weiterhin werfen nun seltene Besucher bereits bei 450 einen Blick auf Eure Insel und epische Gesellen haben ihre Koffer bei 1000 Attraktivität dabei. Die Veränderungen erhöhen den Spielwert des neuen Touristik Features, da ihr dadurch nun schneller und einfacher an die seltenen Items kommt um Euren Spielstil anzupassen. Dies betrifft auch einige legendäre Spezialisten, die zuvor von der Community selten oder sogar noch gar nicht gefunden worden sind, wie den Pyphorischen Architekten, welcher Euch dazu befähigt, deren berüchtigten Flammenschiffe selber zu bauen.

Um die besonderen Charaktere weiterhin zugänglicher zu machen, haben wir Eli Bleakworth Item Pool an Spezialisten erhöht. Er wird nun nicht nur von einer größeren Anzahl in der Rotation Gebrauch machen, manche der Spezialisten, die zuvor weggesperrt in dunklen Zellen fast in Vergessenheit geraten sind (so wie der arme Keralis), werden nun häufiger auftauchen.

Wir haben die Musik bei großen Zwischenfällen in der Stadt angepasst, damit diese Stücke weniger häufig und prominent abgespielt werden.

Die Anzahl an Meldungen über unzureichende Arbeitskraft auf der Insel wurde verringert.

Die Frequenz an Meldungen über Inselübernahmen wurde verringert.

Die „Escape“ Taste schließt nun das Fenster zum Handeln von Waren

Ihr könnt nun diverse neue Tipps im Ladebildschirm entdecken.

Die Ladezeit für viele Interface Grafiken wurde verbessert.

Die Lesbarkeit des „Feuertaufe“ Expeditionsevents in der deutschen Version des Spiels wurde verbessert.

Es wurden einige der UI Elemente im Zeitungsarchiv verbessert.

Einige der Interface Icons wurden angepasst um die visuelle Konsistenz des Interfaces zu verbessern.

Der Übergang zwischen dem Expeditions-Menü und dem Gameplay Screen wurde verbessert.

Die Lesbarkeit der Tooltips im Handelsmenü wurde verbessert.

Wir haben die Sichtbarkeit der Emotionen von Charakteren im Diplomatie-Menü angepasst, damit diese besser zu der Audiospur des Textes passen.

Wir haben die Sichtbarkeit der Dialoge von Besuchern des Monumentes während einer Ausstellung verbessert.

Es wurden automatisch generierte Profile entfernt, welche nicht vom Spiel unterstützte Sonderzeichen in ihren Namen beinhalten konnten.

Es wurde ein Fehler behoben der bei Multiplayer-Partien mit zwei oder drei Spielern zu einem unendlichen Ladebildschirm führen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, der zu einem Spielabsturz führen konnte, wenn in kurzen Abständen mehrere neue Spiele erstellt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Benutzung von bestimmten Shortcuts im Fenster zum Änderung des Namens für Spielstände zu Abstürzen führen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben der Spieler vom Beenden der „Prosperity für Alle“ Quest abhalten konnte, falls der Handelsposten auf Prosperity schon zuvor zerstört wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, der in der Kampagne das Beenden von Quests verhindern konnte, wenn zuvor Quest-relevante Gebäude aufgestuft wurden.

Es wurde ein Fehler in der Kampagne behoben bei dem die Flüchtlinge Quest nicht abgeschlossen werden konnte, wenn das mit den Flüchtlingen beladene Schiff zwischen zwei Sessions bewegt wurde.

Es wurde ein Problem mit der Zeitung behoben, durch den fälschlicherweise Artikel über angeblich fehlende Güter veröffentlicht wurden, obwohl die Güter vorhanden waren. Der Grund hierfür war ein Fehler der bei der Berechnung der Bedürfnisse auch Wohngebäude mit eingerechnet hatte die die betreffenden Güter gar nicht benötigen. Keine Macht den Fake News!

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem KI Kriegsschiffe steckenbleiben konnten, wenn während eines Angriffes Hafengebäude versetzt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Benutzen von ungültigen Zeichen in Textfeldern Speicherstände beschädigen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das ändern der Grafikoption für „Feedback“ nicht korrekt angewendet wurde.

Es wurden Fehler behoben, durch die es teilweise nicht möglich war, die Club-Herausforderungen „Feiern wie 1851“ und „Annoholiker“ abzuschließen.

Es wurde ein Fehler mit dem Erfolg „Goldgräber“ behoben, der fälschlicherweise freigeschaltet wurde sobald ein Mitspieler 100.000 Münzen erreicht hatte.

Es wurde ein Fehler bezüglich dem Verschieben und anschließenden Ausbau von Blaupausen von Hafengebäuden behoben.

Es wurde ein Fehler behoben bei dem die Weltausstellung manchmal die Tooltipps einer vorherigen Bauphase gezeigt hat.

Es wurde ein Fehler mit einem Tastenkürzel behoben, durch den Spieler fälschlicherweise Lagerhäuser aus der alten Welt in der neuen Welt konstruieren konnten.

Es wurde ein Fehler behoben bei dem KI-Militäreinheiten teilweise nicht erkannt hatten, dass eine feindliche Inselübernahme stattgefunden hat, was zu einem nicht endenden Kriegszustand führen konnte.

Es wurde ein Fehler im Logistiksystem behoben, durch den teilweise der vorhandene Lagerraum nicht voll ausgenutzt wurde.

Es wurde ein Fehler bei Eskortier-Missionen behoben. Dort konnte es unter Umständen passieren, dass die Eskorte langsamer als gewollt fuhr.

Es wurde ein Fehler an dem Gegenstand „Alte Glocke“ behoben, der nicht wie geplant in der Goldmine in der neuen Welt benutzt werden konnte.

Die Benachrichtigungen, wenn der Spieler durch passiven Handel Waren verkauft wurden korrigiert.

Es wurde ein Fehler behoben bei dem Jean La Fortune schon im Diplomatie-Menü auftauchen konnte bevor die neue Welt entdeckt wurde.

Es wurde ein Fehler bei der Anzeige von Tooltipps für die Zeitung behoben.

Das Spiel erinnert sich jetzt auch nach einem Neustart daran wenn das Rechtsklick-Menü in den Optionen deaktiviert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben beim dem für eine Blaupause des Kohlenmeilers falsche Tooltips angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler beim Pendlerhafen behoben, der fälschlicherweise aktiviert werden konnte ohne an eine Straße angebunden zu sein.

Öl kann jetzt wie beabsichtigt manuell in einen Öltanker transferiert werden.

Die Effekte von Items verschwinden jetzt korrekt wenn das Gebäude in dem sie platziert waren abgerissen wird.

Es wurde ein Problem mit dem „Bankier“ Item behoben. Es wird nicht mehr die Reichweite der Bank erweitert, sondern der betroffenen Wohnhäuser.

Es wurde ein Fehler mit Piraten behoben, die nachdem sie besiegt wurden immer noch im Spiel blieben. Sorry, ihr seid raus!

Es wurde ein Fehler mit Schiffen die im Menü auf der falschen Handelsroute angezeigt wurden behoben.

Schiffe werden nicht mehr länger im Handelsrouten-Menü angezeigt, nachdem sie verkauft wurden.

Der Sprung von Benachrichtigungen ins Handelsrouten-Menü wurden verbessert.

Es wurde ein Problem mit der weißen Flagge behoben, dass entstehen konnte, wenn sie zwischen Schiffen verschoben wurde.

Es wurde ein Textproblem mit der Hafenliste im Handelsrouten-Menü behoben.

Es wurde ein Problem mit Quest-Schiffen ,die ungewollt Vorfälle zwischen Inseln übertragen konnten behoben.

Der Schimpfwörterfilter ist jetzt etwas weniger streng bei bestimmten Worten.

Es wurden einige Fehler mit abgeschnittenem Text in Expeditions-Tooltipps behoben.

Es wurde ein Fehler mit Zeitungsartikeln über Vorfälle behoben, bei dem die Effekte nicht korrekt angewandt wurden.

Es wurde ein Fehler mit Quest-Objekten die nicht korrekt mit Brücken interagiert haben behoben.

Viele kleine Textprobleme wurden zu Gunsten einer höheren Konsistenz verbessert.

Es wurden Fehler bei bestimmten Items die fälschlicherweise die zu produzierenden Güter vertauscht haben behoben (zum Beispiel „Marcel Forcas, Koch für Berühmtheiten“).

Es wurde ein Fehler mit den Tooltipps von leeren Fehlern im Bau-Menü behoben.

Die Lesbarkeit von vielen Texten auf bunten Hintergründen wurde verbessert.

Es wurden inkorrekt angezeigte Line Breaks in mehreren Expeditionsevents entfernt.

Die Lesbarkeit vieler Expeditionstexte wurde erhöht.

Ein Problem mit dem Schieberegler für die Arbeitskraft wurde behoben.

Es wurden Anzeigefehler für die Benachrichtigungen über das Erreichen einer neuen Städtestufe in der neuen Welt behoben.

Es wurden Anzeigefehler bei Benachrichtigungen über das Ende einer Expedition behoben.

Es wurden Interface-Fehler mit dem Abstiegs-Button in verschiedenen Menüs behoben.

Es wurden Anzeigefehler in „Vaters Tagebuch“ bei verschiedenen Bildformaten behoben.

Es wurde ein Fehler mit der Minimap behoben, der zu schlechter Lesbarkeit beim Zoomen führen konnte behoben.

Diverse Interface-Fehler in der Multiplayer-lobby wurden behoben.

Es wurden einige fehlende Untertitel in der deutschen Übersetzung hinzugefügt.

Es wurden einige fehlende Benachrichtigungstexte in der koreanischen Übersetzung hinzugefügt.

Es wurden Anzeigefehler im Benachrichtigungs-Archiv behoben.

Es wurden einige Fehler in Item-Texten in der russischen Übersetzung behoben.

Es wurden Fehler mit zu langen Texten im Menü für Inselanteile in den französischen und italienischen Übersetzungen behoben.

Das Vorspulen in den Credits des Spiels funktioniert jetzt korrekt.

Es wurden einige fehlende Attraktivitätswerte in der japanischen Übersetzung hinzugefügt.

Für Anno 1800 sind das dritte Update sowie der Nicht-Spieler-Charakter "Der Anarchist" als Download-Erweiterung für die Besitzer der Digital Deluxe und der Pioniers Edition veröffentlicht worden.Der Patch wird ca. 1,8 GB groß sein. Mit dem Update werden einige Elemente der Benutzeroberfläche verbessert, u. a. Weltausstellung, Gerichtshof und Grabungsstätte. "Die schwere Krankheit" wird als neues Expeditions-Event hinzugefügt. Eli Bleakworth, Archibald Blake und Carl Leonard von Malching bieten neue Items in ihren Häfen an. Außerdem wollen die Entwickler das Verhalten der Schiffe weiter optimiert, den Reputationsgewinn durch Handel im Diplomatie-Menü angeglichen, die Städteattraktivitätsanforderungen für seltene Spezialisten gesenkt und allgemeine Bugs behoben haben.Der Anarchist Dr. Hugo Mercier ist ein neuer Nicht-Spieler-Charakter (Schwierigkeit: zwei Sterne) als wählbarer Mitspieler/Gegner, der nicht nur neue Quests und Gegenstände mitbringt, sondern auch eine eigene Spielmechanik rund um Abtrünnige und über 50 neue Quests sowie Gegenstände. Weitere Details zu den radikalen Ansichten des Anarchisten und den damit verbundenen Abtrünnigen, die von seinen Inseln fliehen und an die Unterschlupf suchenden Bettler aus Anno 1404 erinnern, findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer