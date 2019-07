Anno 1800: Verbesserungen und Neuerungen des vierten Updates im Überblick - 4Players.de

Die Anzahl an Meldungen für kleinere Vorfälle in Eurem Imperium wurde reduziert. Vorfälle wie kleinere Feuer, die keine größere Bedrohung darstellen, werden nun keine Meldungen mehr auslösen.

Nach harten Verhandlungen konnten wir die Arbeiter, welche für das Be- und Entladen von Öl auf Euren Zügen verantwortlich sind, davon überzeugen schneller zu arbeiten. Der Be- und Entladevorgang sollte nun doppelt so schnell wie zuvor vonstattengehen.

Handelsschiffe werden nun bei Staugefahr an einem Hafenabschnitt auch andere Häfen einer Insel anfahren, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Die Architekturmesse in der Weltausstellung wird Euch nun mit mehr als drei Ornamenten belohnen.

Zuvor besiegte Piraten werden nun bei Ihrer Rückkehr mit einer kleinen Flotte zur Rückendeckung zurückkehren. Das Piratenfort wieder aufzubauen dauert nun 30 Minuten.

Der Multiplayer Chat wurde vollständig überarbeitet.

Die Qualität der Belohnungen für Bewohnerquests wurde überarbeitet.

Wir haben verschiedenste Veränderung an den Belohnungen für unterschiedliche Aktivitäten vorgenommen (Quests, Expeditionsdrops etc.). Diese werden dazu führen, dass manche Items seltener auftauchen während andere seltenere Items nun häufiger erscheinen.

Die Moralwerte für alle drei Schwierigkeitsstufen der Expeditionen wurden angepasst. Der Moralbalken sollte sich nun schneller wieder auffüllen.

Bugfixes



Die Fehler bei dem Questziele für Georg Smith‘s “Offenes Buch 2” nicht vorhanden waren wurde behoben.

Ein fehlendes Icon im Journaleintrag für Prinzessin Quing’s Queste “ Schattenmarionetten 3” wurde hinzugefügt.

Der “Zum Ort springen” Button für Prinzessin Qing’s voluntary Quest “ Schattenmarionetten 3 ” wurde repariert.

Ein Fehler in der “Hostage Rescue” Kampagnenqueste wurde behoben, bei dem käuflich erwerbbare Fregatten pyrphorische Schiffe angreifen.

Die Effekte der Spezialisten “Schauspielerin” und “Sarah Bartok” auf das Theater funktionieren nun ordnungsgemäß.

Ein Fehler im Effekt des “Plakat vom Anführer ” Items, bei dem zusätzliche Arbeitskraft und Zufriedenheit auf Kosten der Steuern auslöst, wurde behoben.

Der “ Diener” Spezialist generiert nun mehr Steuern.

Wir haben Fehler behoben, bei dem Items, die die maximale Anzahl an Bewohnern in einem Gebäude beeinflussen, beim Laden eines Spielstandes inaktiv blieben. Hiervon betroffene Items sind „Interruptus-Gesetzeszusatz”, „Vorschriften zur Empfängnisverhütung”, „Päpstliches Papier zur pränatalen Präservation”, „Jakob Sokow, Bankier mit Herz”, „Dr. Pierre Dupont der Pionier”, “Feuerwehrchef George „Drachenfeuer“ Doughty”, „Saint D’Artois, Aura der Erkenntnis”.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler, die sich nicht auf der Uplay Freundesliste des Hosts befunden haben, nicht zurück in ein gespeichertes Multiplayer Match eingeladen werden konnten.

Das fehlende Icon des „Einladung Abbrechen“ Button in der “Eingeladene Spieler“ Sektion der Multiplayer Lobby wurde ausfindig gemacht und an seinen Arbeitsplatz zurückbeordert.

Eine neue Fehlermeldung für das Verlassen des Hosts in der Multiplayer Lobby wurde hinzugefügt.

Dampfschiffe und Segelschiffe haben nun im Handelsfenster unterschiedliche Icons, damit diese auf einen Blick besser unterschieden werden können.

Ein Fehler bei dem das Elektrizitäts-Icon im Baumenü der Weltausstellung angezeigt wurde, bevor Elektrizität überhaupt verfügbar war wurde behoben.

Ein Fehler in der Texteingabe der Handelsroute, bei dem die Eingabe zurückgesetzt wurde, wenn der Spieler nicht die ENTER Taste betätigt hat wurde behoben.

Die „In eine andere Region wechseln“ und „Expedition zugewiesen“ Texte überlappen nun nicht mehr die Frachtplätze im Schiffsmenü.

Der gekürzte Text in den Schiffsmenüs beim Wechsel in andere Regionen wird nun vollständig angezeigt.

Es wird nun kein Debug Text mehr in den Tooltips der Handelsrouten angezeigt, wenn die Kamera zu einer anderen Insel im Hintergrund bewegt wird.

Ein Fehler der beim Erstellen einer Charterroute auftauchte, bei dem das Warenfenster geschlossen wurde, wenn der Regler für die Anzahl von Gütern aus der Box gezogen wurde, wurde behoben.

Das Fenster zum Editieren der Zeitung zeigt nun den momentan zur Verfügung stehenden Einfluss. Zuvor wurde der „Veröffentlichen“ Button einfach ausgegraut, wenn die Kosten die Anzahl der zur Verfügung stehenden Einflusspunkte überstiegen.

Ein Fehler mit überlappende Icons im Marktplatz-Menü, der auftrat, wenn sich auf einer Insel nur Handwerker, Ingenieure und Investoren angesiedelt hatten, wurde behoben.

Ein Fehler bei dem das Arbeitskraft-Menü die eingestellten Werte vergessen konnte, wenn der Spieler die Veränderung über das Textfeld anstatt über den Regler vorgenommen hat wurde behoben.

Ein Fehler bei dem das Baumenü nach dem Laden eines Spielstandes die Sortierung nach Kategorien vergessen hatte wurde behoben.

Das Flackern der Wege beim Zoomen mit der Kamera wurde behoben.

Die Effekte des Feuerwerkes werden nun nicht mehr weiterhin angezeigt, nachdem ein Spielstand geladen wird.

Ein Tippfehler in der deutschen Übersetzung im Expeditions-Bildschirm “Die Amazonen” wurde behoben.

Ein Fehler in der deutschen Übersetzung bei der Reaktion von Margaret Hunt auf das Zerstören eines Ihrer Gebäude wurde behoben.

Ein Tippfehler im englischen Text vom „Iron Dragon“ Expeditions-Event wurde behoben.

Ein Fehler bei dem in der deutschen Version englischer Text im Schiffsmenü angezeigt wurde, wenn der Spieler ein Schiff in eine andere Session entsandte wurde behoben.

Öltanker werden nun auch wenn mehrere Schiffe einer Handelsroute zugewiesen sind die richtige Küste ansteuern.

Generelle Verbesserungen an der Weltkarte bei der Darstellung von reisenden Schiffen.

Ein Fehler beim dem gruppierte Schiffe weiterhin mit ihren eigenen Spitzengeschwindigkeiten unterwegs waren wurde behoben.

Ein Fehler bei dem versenkte Piratenschiffe weiterhin auf der Minimap aufgetaucht sind wurde behoben.

Die Anzeige von Gebäuden bei ausgewähltem Abriss-Werkzeug wurde verbessert.

Wir haben drei weitere Filter für Meldungen über Probleme auf Handelsrouten hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Buffs von Zootieren weiterhin aktiv waren, selbst wenn der Zoo abgerissen wurde.

Ein Anzeigefehler wurde behoben, bei dem die Zeitung nach einer Kriegserklärung den Namen des Spielers anstatt der kriegserklärenden KI angezeigt hat.

Mehrere missverständliche Tooltips im Menü der Weltausstellung wurden korrigiert.

Die Wegfindung der Touristen um das Bankgebäude wurde verbessert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der „Spiel Laden“ Eintrag im Hauptmenü angezeigt wurde, selbst wenn kein Spielstand zur Verfügung stand.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das letzte spielbare Profil nicht ohne einen erneuten Start des Spiels gelöscht werden konnte.

Zusammen mit der ersten Erweiterung Anno 1800: Gesunkene Schätze (erster DLC aus dem Season Pass; auch separat erhältlich) wird am 30. Juli das vierte Update für Anno 1800 erscheinen. Ubisoft Blue Byte hat nun die Neuerungen, Verbesserungen und Bugfixes des Patches aufgeführt Komplett überarbeitet wurde die Verwaltung der Mindestwarenbestände im Kontor (Handel), die Benutzeroberfläche für die Handelsrouten inkl. Textsuche sowie Filter für Schiffe und die Belohnungen für die Expeditionen. Fortan wird man auf einfachen Expeditionen (ein Stern) nur gewöhnliche und seltene Belohnungen bekommen. Auf mittelschweren Expeditionen (zwei Sterne) wird man nur seltene oder epische Belohnungen erhalten. Auf schweren Expeditionen winken ausschließlich epische oder legendäre Belohnungen.Das Update fügt eine weitere Zoom-Stufe hinzu, um einen besseren Überblick über die Siedlung/Stadt/Metropole zu bekommen. Diese Funktion muss allerdings erst in den Optionen aktiviert werden. Darüber hinaus wurden diverse Verbesserungen an der Spielperformance vorgenommen, weswegen die Entwickler die mögliche Sichtweite erhöht haben.Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer