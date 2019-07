Anno 1800: Viertes Update und erste Erweiterung "Gesunkene Schätze" veröffentlicht - 4Players.de

Ubisoft Blue Byte hat für Anno 1800 sowohl das Update 4 als auch die erste Download-Erweiterung Anno 1800: Gesunkene Schätze veröffentlicht.Das vierte Update überarbeitet die Verwaltung der Mindestwarenbestände im Kontor (Handel), die Benutzeroberfläche für die Handelsrouten inkl. Textsuche sowie Filter für Schiffe und die Belohnungen für die Expeditionen. Fortan wird man auf einfachen Expeditionen (ein Stern) nur gewöhnliche und seltene Belohnungen bekommen. Auf mittelschweren Expeditionen (zwei Sterne) wird man nur seltene oder epische Belohnungen erhalten. Auf schweren Expeditionen winken ausschließlich epische oder legendäre Belohnungen. Das Update fügt eine weitere Zoom-Stufe hinzu, um einen besseren Überblick über die Siedlung/Stadt/Metropole zu bekommen. Diese Funktion muss allerdings erst in den Optionen aktiviert werden. Darüber hinaus wurden diverse Verbesserungen an der Spielperformance vorgenommen, weswegen die Entwickler die mögliche Sichtweite erhöht haben. Das Change-Log findet ihr hier Die Erweiterung Anno 1800: Gesunkene Schätze gehört zum Season Pass und ist auch eigenständig für 11,99 Euro erhältlich. Der DLC umfasst eine dritte Session "Cape Trelawney" (parallel laufende Sitzung in Europa) mit neuen kleinen, mittleren und großen Inseln sowie einer Kontinentalinsel, die dreimal so groß ist wie die zuvor größte Insel im Spiel. Außerdem gibt es laut Hersteller eine neue "Storyline mit bis zu sechs Stunden Spielzeit und neuen Quests". Der zusätzliche 3rd-Party-Händler "Old Nate" wird Zugang zu neuen Crafting- und Tauchglockenfunktion bieten. Über 100 neue Items, darunter neue Questgegenstände, Dutzende von Erfindungen, zusätzliche Spezialisten und neue Sets für das Museum und den Zoo, kommen ebenfalls hinzu. Neue Waren, Bevölkerungsstufen oder Produktionsketten gibt es hingegen nicht.Letztes aktuelles Video: Season Pass Trailer