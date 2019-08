Anno 1800: Tag-/Nacht-Update, Botanica-Termin und kostenlose Testwoche - 4Players.de

Ubisoft wird am 10. September das kostenlose Tag/Nacht-Update für Anno 1800 veröffentlichen. Am gleichen Tag soll ebenfalls der zweite DLC des Spiels, Botanica, erscheinen.Interessierte Spieler können Anno 1800 bis zum 25. August kostenlos bei Uplay oder im Epic Games Store spielen. Die Testversion umfasst die ersten drei Stufen im freien Spiel zusammen mit dem Mehrspielermodus. Darüber hinaus sehen die Spieler der Testversion den bevorstehenden Tag-/Nacht-Zyklus zum ersten Mal."Am 10. September entdecken die Spieler ebenfalls Botanica, den zweiten DLC von Anno 1800. Die Spieler werden in der Lage sein, die Attraktivität ihrer Stadt mit einem modularen Botanischen Garten auf neue Höhen zu steigern, so dass sie neue Gegenstände und Belohnungen verdienen können, während sie die Touristenmassen zu ihren floralen Meisterwerken locken. Alternativ können sie den neuen Musikpavillon bauen und bekannte Lieder aus früheren Anno-Spielen in ihrer Stadt genießen", schreibt Ubisoft Über die dritte Erweiterung schreiben Entwickler: "Darüber hinaus freuen wir uns, Euch einen ersten kleinen Ausblick auf unseren dritten DLC, Die Passage, zu geben. Unter anderem dürft Ihr ab diesem Winter eure eigene Flotte von Handelsluftschiffen konstruieren!"Letztes aktuelles Video: Free Week Trailer