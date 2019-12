Anno 1800: Statistiksystem im Detail, kooperativer Mehrspieler-Modus und das kosmetische Weihnachtspaket - 4Players.de

Am 10. Dezember 2019 wird für Anno 1800 das sechste (kostenlose) Inhaltsupdate erscheinen - zusammen mit der dritten Season-Pass-Erweiterung "Die Passage". Neben Bugfixes und Balance-Anpassungen wird das Update das Statistiksystem und den kooperativen Mehrspieler-Modus hinzufügen.Der kooperative Mehrspieler-Modus ermöglicht, dass eine gemeinsame Fraktion bzw. ein Unternehmen von bis zu vier Spielern gleichzeitig gesteuert werden kann. Ein Spieler könnte sich z.B. um den Ausbau der Neuen Welt kümmern, während ein Spieler die "Alte Welt" verwaltet oder die Handelsrouten und Expeditionen im Auge behält. Bis zu vier Teams/Unternehmen können antreten, weswegen bis zu 16 Mitspieler an den kooperativen Partien teilnehmen können. Obwohl nur ein kleiner Bruchteil der Anno-Spieler überhaupt den Multiplayer-Modus nutzt, war dieser Wunsch ein Herzensanliegen vieler Spieler, erklärten mir die Entwickler bei einem Besuch des Ubisoft-Studios in Mainz. Die Frage, ob sie sich eine Möglichkeit zur Zeitbeschleunigung im Mehrspieler-Modus vorstellen könnte, wurde mit der problematischen Koordination solch einer Funktion unter den Spielern untereinander beantwortet. Ständige Dialogfenster, ob die Spielzeit schneller oder langsamer laufen soll, wären in der Hinsicht eher nervig als hilfreich.Das neue Statistiksystem wird deutlich umfangreicher als ursprünglich geplant ausfallen. Eigentlich sollte man lediglich ein Statistikzentrum-Gebäude irgendwo bauen können und dann Zugriff auf Angaben zur Produktionseffektivität etc. erhalten. Das mittlerweile eingebaute System ist (zum Glück) wesentlich umfangreicher und visualisiert auch mehr Informationen. So ist es möglich pro Insel oder über alle Inseln hinweg, die Produktion, das Lager, die Finanzen und die Bevölkerung im Zeitverlauf zu betrachten. Bei der Produktion lässt sich die aktuelle Nachfrage (blauer Balken) direkt mit der Versorgung (grüner Balken) gegenüberstellen. Auch mehrstufige Produktionsketten können betrachtet werden und anhand des Graphen lässt sich schnell ausmachen, an welchem Zwischenprodukt es gerade mangelt. Der Lagerbestand auf Zeit verschafft derweil einen Überblick, ob eine Ware z.B. langsam zur Neige geht oder andauernd das Lager voll ist. Bei den Finanzen werden Einnahmen und Ausgaben übersichtlich aufgelistet. Zugleich kann man sich ausführliche Listen mit vorhandenen Produktionsgebäuden, den laufenden Kosten etc. anzeigen lassen - auch für öffentliche Dienste, städtische Institutionen oder Verwaltung. Gesockelte Gegenstände und etwaige Item-Effekte werden ebenfalls präsentiert. Die Höhe der königlichen Steuern pro Bevölkerungsstufe wird ebenso aufgelistet. An diesem abstrakten und nicht beeinflussbaren Abschlagssystem wollen die Entwickler übrigens keine Veränderungen mehr vornehmen. Es sind halt Steuern.Neben Update und Erweiterung wird am 10. Dezember noch ein kostenpflichtiges Inhaltspaket für Anno 1800 erscheinen. Gemeint ist das "Weihnachtspaket", das ausschließlich kosmetischen Charakter hat und 3,99 Euro kosten wird. Es umfasst 23 neue Ornamente, die eine weihnachtliche Gestaltung der Stadt ermöglichen, z.B. mit Weihnachtsbäumen, Ständen und einem Karussell, wodurch ein kleiner Weihnachtsmarkt errichtet werden kann. Neue Spielmechaniken umfasst das Paket nicht. "Sollte sich das Weihnachtspaket als beliebt erweisen, könnten wir uns sehr gut vorstellen, in Zukunft weitere solche DLCs zu veröffentlichen", erklärten die Entwickler. Das Weihnachtspaket ist nicht Teil des Season Passes oder einer der anderen Editionen des Spiels. Schönbauer sollen so mehr Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Stadt erhalten - wie beim "Eden Series Package" für Anno 2070.Letztes aktuelles Video: gamescom-Inhalte