Anno 1800: Free Week: Kostenlose Testphase bis zum 18. Dezember - 4Players.de

In der "Anno 1800 Free Week" kann das Aufbau-Strategiespiel vom 11. Dezember (ab 12 Uhr) bis zum 18. Dezember (um 18 Uhr) kostenlos via Uplay und den Epic Games Store auf PC ausprobiert werden. Die Free-Week-Version umfasst die ersten drei Bevölkerungsstufen im Sandbox-Modus und alle bisher veröffentlichten Updates inkl. Multiplayer-Koop-Modus und den Tag-/Nachtwechsel. Inhalte aus dem Season Pass sind kein Bestandteil der Free-Week-Version. Ubisoft : "Seit der Jungfernfahrt von Anno 1800 vor 8 Monate haben so einige große Game Updates und Verbesserungen ihren Weg ins Spiel gefunden. Und um diejenigen, die sich immer noch nicht in unsere Reise in die industrielle Revolution getraut haben zu zeigen, wie viel sich in den vergangenen Monaten getan hat (oder den perfekten Vorwand für eine Runde Koop mit Freunden zu liefern), veranstalten wir im Dezember eine weitere Free Week für Anno 1800. (...) Bedenkt nur, dass wie zuvor in der vergangenen freien Woche im August, es sich dabei um einen eigenen Build von Anno 1800 handelt, den ihr separat herunterladen müsst. Weiterhin ist es aus technischen Gründen leider nicht möglich die Spielstände aus der Free Week Version in das reguläre Spiel zu übernehmen."Im Rahmen der Free Week werden alle drei Editionen des Spiels im Epic Games Store und auf Uplay mit Rabatt erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Update 6 Statistiken