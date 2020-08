Anno 1800: Kosmetisches Jahrmarktpaket mit Riesenrad und Achterbahn erhältlich

Riesenrad

Achterbahn

Kasse

Eiscremestand

Zuckerwattestand

Dosenwerfen

Schießbude

Essensstand

Getränkestand

Hau-den-Lukas

Fotowand

Drehorgelspieler

Ballonverkäufer

Porträtzeichner

'Willkommen'-Eingang (plus eine Variante)

Stehtisch

Für Anno 1800 ist das kosmetische Jahrmarktpaket für 4,99 Euro veröffentlicht worden. Es umfasst 16 Ornamente, darunter eine Achterbahn, die das bisher größte Ornament in der Anno-Reihe sein soll.Folgende Bauwerke in Form von Ornamenten sind enthalten - wie beim Weihnachtspaket haben sämtliche Elemente keinen Einfluss auf die Spielmechanik oder die Produktivität:Sollte sich das Jahrmarktpaket als beliebt erweisen, wollen die Entwickler auch das "Geschäftige-Stadtleben-Paket" in Angriff nehmen und gegen Ende des Jahres, nach der Erweiterung "Land der Löwen" (DLC #6), veröffentlichen. In "Land der Löwen" reisen die Spieler auf den südlichen Kontinent (neue Session) und verbünden sich mit einem umstrittenen Herrscher, um mit Hilfe des neuen Bewässerungssystems Leben in die Wüste zu bringen; Erinnerungen an Anno 1404 werden wach. "Land der Löwen" umfasst neue Einwohnerstufen, Gebäude, Waren und Aufgaben. Die technischen Testläufe der Erweiterung sind bereits angelaufen.Letztes aktuelles Video: Year 2 und Season 2 Pass