Anno 1800: Dritter Season Pass angekündigt; keine neue Session (parallele Siedlung) geplant

Summer-Rain hat geschrieben: ? Heute 08:13 Was spricht denn dagegen ein ohnehin schon sehr inhaltsreiches Spiel über Jahre noch weiter auszubauen? Ich finde Anno ist ein absolutes Positivbeispiel, was die DLC-Politik anbelangt. Was spricht denn dagegen ein ohnehin schon sehr inhaltsreiches Spiel über Jahre noch weiter auszubauen? Ich finde Anno ist ein absolutes Positivbeispiel, was die DLC-Politik anbelangt.

Würde ich mich nicht anschließen. Die DLC-Politik von Paradox z.B. ist wirklich vorbildlich. Nehmen wir etwa Cities: Skylines. Da werden bestimmte Aspekte des Spiels in einem DLC verbessert, z.B. Massentransport oder Industrie. Wenn man auf irgendwas davon keine Lust hat, kann man es einfach überspringen (oder wenn die Bewertungen im Steamstore schon so mittelmäßig sind, dass man freiwillig drauf verzichtet). Bei Anno hat man aber einerseits das Gefühl, bei fehlendem DLC etwas zu verpassen, andererseits bin ich als Kunde schon sehr hart abgetörnt, wenn einzelne Gebäude gegen Echtgeld verkauft werden, besonders dekorative, weil Dekoelemente imo einen gewichtigen Teil von Anno ausmachen. Die hat man in 1404 nämlich auch größtenteils profilgebunden im Verlaufe des Spiels freischalten können.Auch: Paradox liefert für seine Games kostenlose Contentupdates abseits der DLCs, welche die Spiele sinnvoll erweitern. Für alle User. Bei Ubisoft wäre so etwas nicht möglich.TL;DR: Bei Paradox fühlt man sich nicht so sehr gemolken wie bei Ubisoft, die für jeden kleinen Scheiß zur Kasse beten.