Anno 1800: Season 3: Drei Erweiterungen mit Speicherstadt, Touristen, Buslinien und Hochhäusern angekündigt

Die nächsten drei Erweiterungen sowie der Season 3 Pass sind für Anno 1800 ab 29,20€ bei kaufen ) angekündigt worden. Die drei Add-ons umfassen allesamt Neuerungen für die "Alte Welt". So gilt es eine Speicherstadt zu errichten, Touristen als neue Bevölkerungsstufe in Hotels zu locken (plus Buslinien-Transport) und modulare Hochhäuser für Investoren zu bauen. Neue Monumente gibt es auch. Kostenlose Inhalte wurden ebenfalls erwähnt, aber nicht näher erläutert.DLC 1: Speicherstadt (23. Februar 2021)Die erste Erweiterung aus Season 3 trägt den Titel "Speicherstadt" - und ist vom UNESCO Kulturerbe in Hamburg (dem weltgrößten Lagerhausbezirk) inspiriert. Man wird in Anno 1800 also einen eigenen, modularen Lagerhausdistrikt bauen können. Die modulare Bauweise dürfte mit dem Palast vergleichbar sein. Dank der neuen Import/Export-Verträge können bestimmte Güter zu festen Raten mit ausgewählten Handelspartnern getauscht werden, so soll sichergestellt werden, dass man fehlende Waren im Gegenzug importieren kann. Außerdem enthält der DLC "Speicherstadt" noch eine Auswahl an Ornamenten für den Hafen.DLC 2: Reisezeit (für Frühling 2021 geplant)"Reisezeit" fügt der Alten Welt mit den Touristen eine neue Bevölkerungsstufe hinzu. Im Gegensatz zu den aktuellen, touristischen Inselbesuchern, die laut Ubisoft nur für Tagestouren auf der Insel vorbeischauen, wollen die "neuen" Touristen sich länger auf der Insel aufhalten und benötigen dementsprechend eine stilgerechte Bleibe, und zwar die neuen Hotels. Damit die Touristen die Hotspots wie Museum, Zoo oder Restaurant(s) auch erreichen können, müssen die entsprechenden Orte mit neuen Buslinien verbunden werden. Schafft man es, genügend Touristen anzulocken, bekommt man Zugang zu einem Wahrzeichen des 19. Jahrhunderts als neues Monument.DLC 3: Dächer der Stadt (für Sommer 2021 geplant)Die dritte und letzte Erweiterung aus Season 3 trägt den Titel "Dächer der Stadt". Danach wird es möglich sein, modulare Hochhäuser als alternative und platzeffizientere Behausung für die Investoren zu bauen. In dem Zusammenhang wollen die Investoren mit neuen kommerziellen Waren versorgt werden, die in der neuen Multi-Fabrik produziert und in Einkaufszentren verkauft werden. Last but not least wird man mit dem "Empire Tower" das höchste Monument im Spiel bauen können.Die drei Erweiterungen können einzeln gekauft werden oder sind für 19,99 Euro im Season 3 Pass erhältlich. Season-Pass-Käufer erhalten ebenfalls Zugriff auf drei Ornamente (gigantischer Anker, Kiosk für Reisende und Hoch-hinaus-Denkmal). Laut Ubisoft ist der Season Pass fünf Euro günstiger als würde man die drei Erweiterungen einzeln kaufen. Auch neue Editionen des Spiels wurden angekündigt ( Details ).