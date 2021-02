Anno 1800: Investorausgabe und "Gold Edition Jahr 3" angekündigt

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Zusammen mit den drei Erweiterungen der dritten Season (Speicherstadt, Reisezeit und Dächer der Stadt; wir berichteten ) hat Ubisoft zwei neue Editionen von Anno 1800 ab 29,20€ bei kaufen ) angekündigt.Die Investorausgabe (für 109,99 Euro) umfasst das Grundspiel, das Digital-Deluxe-Upgrade mit dem Anarchisten-Charakter und alle drei Season-Pässe (neun Erweiterungen). "Käufer dieser Edition sparen ca. 30 Euro verglichen mit dem Einzelkauf aller Inhalte", schreibt der Publisher. Exklusiv im deutschsprachigen Handel wird eine physische Version der Investorausgabe erhältlich sein. Diese enthält alle Inhalte aus der digitalen Version und eine Sammlerbox mit Schuber, eine CD mit dem Soundtrack von Season 1 und 2 und drei Lithografien mit den Artworks der Season-3-DLCs. In fünf Editionen der physischen Investorausgabe ist außerdem ein "Goldenes Ticket" enthalten (Reise nach Mainz zu einem Studiobesuch inkl. Anreise, Verpflegung und Übernachtung).Die zweite Edition ist die "Anno 1800: Gold Edition Jahr 3" für 79,99 Euro. Sie enthält Anno 1800, das Digital-Deluxe-Upgrade mit dem Anarchisten-Charakter und den Season 3 Pass. Es fehlen also die ersten beiden Season-Pässe.Parallel dazu werden die bereits existierenden Gold und Königseditionen für neue Kunden aus den Stores entfernt. Diejenigen, die diese Editionen bereits gekauft haben, können ihre Inhalte weiterhin nutzen und auch herunterladen. Das Grundspiel wird auch weiterhin separat angeboten.Last but not least sind auch Spielerzahlen genannt worden. Bis Ende 2020 zählte Anno 1800 mehr als 1,7 Mio. Spieler.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer