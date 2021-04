Anno 1800: Abstimmung über die nächsten kosmetischen Inhaltspakete abgeschlossen

HeinzKarl61 schrieb am 22.04.2021 um 14:53 Uhr

Als ein Krankenpfleger der jahrelang in einem Suchtkrankenhaus gearbeitet hat, habe ich definitiv mehr Fachwissen als ?ein Mann von der Straße mit Gefühl im Bauch?.

Egal ob legale oder illegale Drogen.... so viele Leute die auch schon in jungen Jahren sich das Gehirn weggesoffen, weggeraucht, weggespritzt haben.

Selbst jetzt im Pflegeheim haben wir 10% der Bewohner die wegen Alkohol und/oder Drogen bei uns gelandet sind weil sie nichts mehr auf die Reihe kriegen. Der jüngste ist 44, der älteste aus der Truppe 55.

Für mich ist das daher keine Willkür sondern ein echtes gesellschaftliches Problem.

Welche ernsthaften Mediziner und Wissenschaftler du meinst würde mich wirklich interessieren, inklusive deren Fachpublikationen, denn beides steht heute nicht mehr für Vernunft wie man an den Coronaleugnern sieht.

Was reglementiert gehört, das Spiele die Zusatzkäufe anbieten zumindest schon mal ab 18 sein sollten. Das wäre das Mindeste. Das solche Sachen gerade nicht in Kinderhände gehört, versteht sich von selbst.

Eigenes Beispiel, mein ehemaliger Stiefsohn hat mit 12-13 Jahren 100te von ? damals für das Browserspiel von Shakes&Fidget ausgegeben. Ich habe ihm die ganze Zeit von abgeraten, logischerweise aber als Stiefvater nicht so viel zu entscheiden gehabt. Ein paar Jahre später kam er reumütig an und sagte ich hätte Recht gehabt, das war echt sinnlos und er hat es bedauert so viel Taschengeld darin versenkt zu haben.

Somit bleibe ich dabei, das anbieten von solchen Sachen mit keinem wirklichen Wert was niedere menschliche Instinkte anspricht, insbesondere von Jugendlichen, finde ich verwerflich.

Du kannst das gerne anders sehen, weil du vielleicht zu den Leuten mit starker Selbstkontrolle gehörst, aber zu einer zivilen Gesellschaft gehört eben auch schwächere Personen zu schützen.