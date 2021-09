Anno 1800: Das kosmetische Fußgängerzonen-Paket im Überblick

Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC) Screenshot - Anno 1800 (PC)

Fußgängerzonen-Eingangstor

Fußgängerbrücke

Fußgängerzonenbögen (drei Varianten)

Unterführung

Unterirdische Toilette

Öffentliche Toilette

Markthalle

Pavillon

Stadtkanäle (bestehend aus mehreren Elementen)

Industriekanäle (bestehend aus mehreren Elementen)

Kanalbrücken (klein, mittel, groß)

Gehwege

Umzäunter Baum

Umzäunte Begrünung

Am 28. September um 18:00 Uhr wird das kosmetische "Fußgängerzonen-Paket" (4,99 Euro) für Anno 1800 ab 28,00€ bei kaufen ) erscheinen."Mit diesem DLC wollten wir eine Reihe von Ornamenten schaffen, die sich erneut auf das Stadtzentrum konzentrieren. Mit unseren letzten Season 3 DLCs haben wir viele neue Inhalte mit einem Fokus auf die Innenstädte eingeführt, wie zum Beispiel das Hotel oder die Wolkenkratzer, also wollten wir Ornamente bereitstellen, die zu den Städten passen, die jetzt noch größer und moderner geworden sind", schreibt der Tim (Lead Artist) auf Anno Union Zu den Ornamenten gehören z.B. eine Fußgängerbrücke, eine Unterführung, Toiletten, Gehwege, Zierbäume, eine Markthalle und zwei Arten von Kanälen."Das 'Fußgängerzonen-Paket' enthält zwei Arten von Kanälen. Der eine passt zu euren Bevölkerungszentren, ein viel dekorativeres und eleganteres Design, gefüllt mit frischem und sauberem Wasser. Der andere für eure Industriegebiete in einem dunkleren, schmutzigeren Design mit Abwasserrohren, um den Look zu vervollständigen. (...) Das System gibt einem viel Freiheit, das Aussehen der Stadt kreativ zu gestalten. Ihr könnt das gesamte Aussehen selbst bestimmen: Wollt ihr kleine, enge Kanäle oder große Flüsse oder sogar Seen bauen? – Das bleibt euch überlassen, wobei sich die Kacheln (wie ihr es vielleicht aus 'Land der Löwen' kennt) automatisch zu größeren Wasserflächen zusammenfügen, wenn sie nebeneinander gelegt werden. ihr werdet sogar sehen, wie einige eurer Bürger eine Bootsfahrt auf den Kanälen genießen (...)", heißt es weiter Die kosmetischen DLCs bringen nur neue optische Elemente (ohne Funktion) ins Spiel. Die Einwohner können mit den Ornamenten interagieren, jedoch können Unterführungen oder Brücken nicht für Transporte genutzt werden.Liste der Ornamente im "Fußgängerzonen-Paket":Im weiteren Verlauf des Jahres soll noch der "Belebte-Städte-DLC" mit neuen Skins für Gebäude veröffentlicht werden. Für Dezember 2021 ist Update 13 geplant. Neben "Quality-Of-Life-Verbesserungen" und Bugfixes wird das Update einen neuen Spielmodus ("Green Game Jam") enthalten. In diesem Modus wird man in eine andere Region reisen, um dort eine Stadt zu entwickeln und ein Umweltprojekt abzuschließen. Nachhaltigkeit soll besonders wichtig sein. In dem neuen Gebiet wird man stärker auf die Umwelt und die Auswirkungen achten müssen, z.B. Überfischung, Probleme der Nahrungsversorgung durch Monokulturen, Umweltverschmutzung, endliche Erzvorkommen und Bäume können nur nachwachsen, wenn noch ausreichend andere Bäume da sind.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer