Anno 1800: Das große Update 13 hat einen Veröffentlichungs-Termin

Es ist zwar bereits seit einiger Zeit bekannt, dass das große Update 13 für Anno 1800 in der näheren Zukunft erscheinen soll. Einen konkreten Release-Termin gab es allerdings nicht – bis jetzt. Denn vor kurzem hat sich das Entwickler-Team von Ubisoft Mainz zu Wort gemeldet, um dieses kleine Geheimnis zu lüften.Denn wie aus einem aktuellen Blog-Eintrag des Studios hervorgeht, soll das Update 13 für das Aufbauspiel am 14. Dezember 2021 erscheinen – also in etwas mehr als zwei Wochen. Eines der großen Highlights ist sicherlich der neue Spielmodus namens "Green Game Jam". Hierbei müsst ihr eine Stadt unter besonders anspruchsvollen Rahmenbedingungen entwickeln. So müsst ihr beispielsweise mit Problemen wie Überfischung und Monokulturen kämpfen und den Einsatz von nicht regenerativen Ressourcen mit Bedacht planen. Zu dem Modus wird Ubisoft im Verlauf der nächsten Tage weitere Details bekannt geben.Ebenfalls für den 14. Dezember ist übrigens die Veröffentlichung des DLCs "Bunter Anstrich" geplant. Wie es der Name erahnen lässt, wird dieses Paket unter anderem einige neue Skins für die Gebäude bieten und somit für mehr optische Abwechslung in den Städten von Anno 1800 ( ab 20,97€ bei kaufen ) sorgen. Am 6. Dezember steht ein Livestream mit den Entwicklern auf dem Programm, bei dem es sowohl um den DLCs als auch den weiter oben erwähnten Spielmodus geht.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer