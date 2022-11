Anno 1800: Kostenlose Inhalte schon vor Release der Erweiterung abstauben

Anno 1800: Aufstieg der neuen Welt lockt mit kostenlosen Inhalten vor dem Start

Noch vor dem Release der nächsten Erweiterung für Anno 1800, Aufstieg der Neuen Welt, könnt ihr kostenlose Inhalte in Form von Twitch-Drops abstauben. Wir erklären, wie es geht.Am 8. Dezember geht es los, dann setzen wir die Segel, um in das neue Addon aufzubrechen. Vorab gibt es bereits zwei thematisch passende Ornamente umsonst zu holen, wenn ihr an der Anno 1800-Aktion der Streaming-Plattform teilnehmt.Die kostenlosen Inhalte, bei denen es sich um ein Banner und ein Wandgemälde mit Motiven aus der frischen Aufstieg der Neuen Welt-Erweiterung von Anno 1800 handelt, bekommt ihr, wenn ihr zwischen dem 2. und dem 18. Dezember eine Zeit lang teilnehmenden Streamern beim Spielen des Addons zuseht. Um sicherzugehen, dass auch alles klappt, verfahrt ihr wie folgt:Insgesamt müsst ihr eine ganze Stunde lang für das Banner und über drei Stunden für das Gemälde zusehen, damit ihr beides in Anno 1800 freischaltet. Wichtig ist dabei aber nicht, dass ihr einem Streamer treu bleibt. Wechseln könnt ihr zwischen den teilnehmenden Kanälen wie es euch beliebt, die Zeit wird am Ende summiert.Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Strategiespiel-Serie mit Anno 1800 schon bald ihr Debüt auf der PS5 und der Xbox Series X|S feiern soll Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer