Anno 1800: Unterschiede der Konsolenversion, geplante DLCs & Arbeiten an neuem Anno-Spiel

Anno 1800: Eure wichtigsten Fragen zur Konsolenversion für die PS5 und die Xbox Series X|S

Anno 1800: Console Edition kommt nur für die Next-Gen-Konsolen

Wird es eine physische Version der Anno 1800 Console Edition geben?

Wesentliche Unterschiede zwischen der PC- und der Konsolenversion im Überblick

Wie steht es um Cross-Play und Cross-Progression?

Welche Eingabemethoden es für die Konsolenversion geben soll

Welche Framerate soll Anno 1800 auf der Konsole haben?

So steht es um die DLC-Inhalte für die Xbox und die PlayStation

Wurden weitere DLC-Inhalte für den PC aufgrund der Konsolenversion eingestampft?

Frisches Futter aus der Anno-Schmiede

Gute vier Jahre nach seinem ursprünglichen Release auf dem PC kommtnun für dieund die. Kurz vor dem Launch gehen die Entwickler von Ubisoft auf die wichtigsten Fragen zur Konsolenversion ein.In demwerden so nicht nur die Unterschiede zur PC-Version deutlich gemacht, sondern auch geklärt, wie es um DLC-Inhalte steht, oder mit welcher Framerate die Aufbausimulation auf den Konsolen laufen soll. Auch hinsichtlich Cross-Play und Cross-Progression und den möglichen Eingabemethoden der Anno 1800 Console Edition gibt es Infos.Im Zuge eines hauseigenen Blog-Eintrages will das Team von Ubisoft Mainz sich noch einmal einigen Fragen, die sowohl während als auch nach dem Livestream, mit welchem Anno 1800 für die PS5 und die Xbox Series X|S vor wenigen Wochen vorgestellt wurde, aufgekommen sind, widmen . Darüber hinaus gibt es einen Ausblick auf ein weiteres Video, in dem die Entwickler zum Ende des Monats noch einmal über das Projekt sprechen wollen.Zunächst erklären die Entwickler, dass man mit Anno 1800 auf der Konsole das bestmögliche Spielerlebnis bieten möchte, weswegen man sich von vornherein auf ein Release für die Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft entschieden hat. Hierbei müsse man keine Abstriche machen oder Features entfernen, um die gleiche Spielerfahrung zu liefern, die wir sonst auch auf dem PC genießen würden.Während es eine Standard Edition, die das komplette Grundspiel enthalten wird, für rund 40 Euro geben soll, beinhaltet die Deluxe Edition die drei zusätzlichen kosmetischen DLCs und kostet etwa zehn Euro mehr. Die Standardvariante gibt es darüber hinaus auch als physische Version bei ausgewählten Händlern.Die Konsolenversion von Anno 1800 kommt mit dem Grundspiel und allen großen kostenlosen Updates, die es in den letzten vier Jahren auch für den PC gab, daher. Ziel der Entwickler war es, das "volle Anno 1800-Basisspielerlebnis auf Konsolen zu bieten". Aus diesem Grund wurde nicht nur die komplette Benutzeroberfläche, sondern auch die Steuerung überarbeitet und ein erweitertes Tutorial neben der "Annopedia" hinzugefügt. Bei letzterem handelt es sich um eine Art "spielinternes Wiki mit Informationen zu allen Features und Mechaniken des Spiels".Die Konsolenversion von Anno 1800 soll nicht nur größere Multiplayer-Matches mit bis zu 16 Spielern ermöglichen, sondern auch im Koop-Modus bis zu vier Spieler pro Team zusammenspielen lassen. Der Mehrspielermodus wird dabei allerdings nur von Spielern, die sich auf der selben Plattform bewegen, unterstützt. Cross-Progression hingegen ist zwischen der Xbox Series X|S und der PlayStation 5 uneingeschränkt möglich.Um ein reibungsloses Spielerlebnis mit dem Controller zu ermöglichen, gestalteten die Entwickler die Benutzeroberfläche und die Steuerung der Konsolenversion komplett neu. Von Maus und Tastatur könnt ihr euch daher getrost verabschieden. Andersherum sieht es bei der PC-Version aus: Sie ist für die Nutzung von Maus und Tastatur optimiert, weswegen die Entwickler derzeit keine Form des Controller-Supports planen.Auch zur Framerate von Anno 1800 auf den Next-Gen-Konsolen gibt es Informationen seitens Ubisoft. Angesichts der Komplexität des Spiels mit großen Städten in zwei Regionen will man mit einer Framerate von 30 FPS auf den Konsolen ein flüssiges Spielerlebnis abliefern.Gute Neuigkeiten für alle Fans von zusätzlichen Inhalten: Zwar konzentriert man sich auf der Konsole auf das Basisspiel von Anno 1800, das allein ohnehin etliche Stunden an Spielspaß bieten soll, jedoch werden die kostenlosen Game Updates die es auf dem PC gab, wie zuvor bereits erwähnt, dabei mit einbezogen. Zur Veröffentlichung sollen die ersten neun kosmetischen DLCs direkt zum Kauf angeboten werden. Das erst kürzlich erschienene Drachengarten-Paket, sowie die drei übrigen kosmetischen DLCs, die im Jahre 2023 geplant sind, sollen im weiteren Verlauf ebenfalls folgen. Die Season Passes kommen hingegen nicht auf die Konsole.Auch einer eher kritischen Frage widmen sich die Entwickler im Blog. Allem Anschein nach fragten sich nicht wenige Fans, ob man die Entwicklung weiterer DLC-Inhalte für die PC-Version aufgrund der Console Edition verworfen hätte. Ubisoft leistet an dieser Stelle Aufklärungsarbeit und stellt klar, dass sich die Konsolen-Edition schon seit dem Herbst 2021 in der Entwicklung befinden würde.Seitdem hätte man sowohl neue Inhalte als auch kostenlose Updates für die PC-Version von Anno 1800 veröffentlicht. Zwar würden an der Konsolenversion sowohl "altgediente" Anno-Entwickler in einem Team mit neuen Kollegen, die speziell für das Projekt hinzugestoßen sind, arbeiten, allerdings seien die Pläne, die Entwicklung der PC-Version abzuschließen, unabhängig von der Konsolenvariante beschlossen worden.Mit einer besonders interessanten Frage schließen die Entwickler die Runde: Wie man bereits zum Ende des letzten Jahres in einem Artikel über die Zukunft von Anno erwähnt habe, arbeitet ein Teil des Teams bereits an einem neuen Projekt, welches sich aktuell noch in einer sehr frühen Konzeptionsphase befindet. Demzufolge sei es noch nicht an der Zeit, über das Projekt zu sprechen, aber man erfreue sich immer an den Ideen und Wünschen der Community.für die Xbox Series X|S-Konsolen sowie für Sonys PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer