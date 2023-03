Anno 1800: Eine Woche kostenlos zocken zum Release der Konsolen-Version

Anno 1800: Free Week zum Konsolenstart vom 16. bis zum 23. März

Schon bald ist es soweit: Dieholt den Aufbau-Hit auch auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Zur Feier lässt Ubisoft uns eine ganze Woche langspielen.So findet ihr direkt zum Release ganz unkompliziert heraus, ob euch der Titel überhaupt gefällt und sich der Kauf für euch lohnt. Am 16. März 2023, also schon in wenigen Wochen, fällt der Startschuss für die Konsolenvariante von Anno 1800. Zeitgleich könnt ihr dann auch im Zuge der Free Week auf allen Plattformen für lau in Anno 1800 abtauchen. Doch nicht nur das: Während der kostenlosen Testwoche könnt ihr das Spiel auf Herz und Nieren prüfen, steht euch doch der gesamte Hauptinhalt des Spiels vollständig zur Verfügung.Angst davor, eure Zeit mit einer Testversion zu verschwenden, braucht ihr dabei ebenfalls keine haben. Euren kompletten Fortschritt, den ihr beim Spielen der Free Week in Anno 1800 macht, könnt ihr übernehmen, solltet ihr euch später noch für einen Kauf des Spiels entscheiden. Seid ihr noch immer zögerlich, überzeugt euch womöglich das jüngst veröffentlichte Entwickler-Tagebuch, in dem man genauer auf die Console Edition von Anno 1800 eingeht:Wen die Unterschiede genauer interessieren, dem wird mit einemnoch einmal in schriftlicher Form weitergeholfen.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer