Anno 1800: Offizieller Mod-Support kommt schon nächste Woche

Anno 1800: Mod-Support kommt mit zahlreichen Möglichkeiten über ein einfaches Ingame-Menü ins Spiel

Schon mit dem nächsten Update vonsteht eine Neuerung für das beliebte Aufbaustrategiespiel ins Haus, die euch schmecken dürfte. Endlich wollen die Entwickler den von ihnen bereits angekündigtenweiter ausbauen.Dafür soll schon kommende Woche eine vollständige und nahtlose Integration übererfolgen, während die weitere Einführung der Mod-Unterstützung – wie von den Entwicklern geplant – schrittweise voranschreiten soll.Bereits in der ersten Phase dereiner offiziellen Mod-Unterstützung waren die Fans von Anno 1800 mehr als angetan: Die Entwickler vonund dem deutschenriefen innerhalb der Community dazu auf, ihre liebsten Modifizierungen bei ihnen einzureichen, nachdem man den Support seitens mod.io im Blog ankündigte:Das: Innerhalb weniger Tage wurden über 100 Mods eingereicht, die verschiedener nicht hätten sein können. So fanden sich unter ihnen verschiedene alternative Looks für Gebäude, angepasste Produktionsketten, Erweiterungen für euren Hafen, brandneue Maps sowie etliche Quality of Life-Verbesserungen für die beliebte Aufbausimulation.Schon in der, genau genommen am Dienstag, dem 22. August, soll es endlich so weit sein. Ab dann hab ihr die Möglichkeit, dievon mod.io über die passende Schnittstelle zu nutzen. Dafür bekommt ihr ein cleveresan die Hand, mit welchem ihr die verfügbaren Modifikationen für Anno 1800 nach Lust und Laune durchforsten könnt. Mods, die euch gefallen, ladet ihr auf dem selben Weg dann ganz einfach herunter.Dass sich der Strategie-Hit auch Jahre nach seiner Veröffentlichungdürfte,, sondern auch die Community, die dank der ausgereiften Mod-Unterstützung wohl noch einmal so richtig in Fahrt gekommen ist.Letztes aktuelles Video: Season 3 Pass Trailer