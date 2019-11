SethSteiner hat geschrieben: ? vor 9 Minuten

Puh.. schwierig. Also mit Spielszenen hat das ja eher wenig zutun, das ist halt eine Kamerafahrt durch InGame Grafik aber sonderlich begeistern tut mich das nicht. Sieht halt aus wie Age of Empires 2 in 3D und irgendwie.. gefühlt bunter. Richtiges Gameplay und nicht so ein Kamerafahrt-Trailer wäre hier erbaulicher gewesen, so bin ich "not impressed", da ich keine Ahnung habe, wie ich mir das Spiel nun genau vorstellen soll und das Szenario, wenn das so bleibt ist ziemlichmäßig. Dann doch lieber Age of Empires 2 Definitive Edition.