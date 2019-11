Age of Empires 4: Blick hinter die Kulissen und 4K-Fokus; "Definitive Edition" von Age of Empires 3 bestätigt - 4Players.de

Nach dem ersten Video mit kurzen Ingame-Szenen aus Age of Empires 4 hat Microsoft ein "Hinter-den-Kulissen-Video" veröffentlicht, in dem die Entwickler des Echtzeit-Strategiespiels zu Wort kommen. Sie erklären, dass sämtliche Grafiken und die Auflösung des Spiels für die 4K-Auflösung gestaltet wurden. Außerdem sollen die Kampfeinheiten eine stärkere (eigene) Persönlichkeit haben und die Computerintelligenz soll sowohl offensiv als auch defensiv spielen können.Last but not least versprechen die Entwickler bei Relic Entertainment und Microsoft (World's Edge), dass sie die Tradition der Reihe rund um die "großen Feldherren" und die "großen Zivilisationen" bewahren und sie das Spiel auf die Bedürfnisse von aktuellen PC-Spielern zuschneiden wollen. Fast schon nebenbei wurde bestätigt, dass an einer "Definitive Edition" von Age of Empires 3 gearbeitet wird.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes