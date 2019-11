Age of Empires 4: Bis zur Renaissance, mehr Unterschiede bei den Zivilisationen und keine Mikrotransaktionen - 4Players.de

Nach dem ersten "Gameplay-Trailer" aus Age of Empires 4 wir berichteten ) kommen langsam immer mehr Details zu dem Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment, World's Edge und Microsoft ans Tageslicht. In einem Interview mit PCGamesN erklärte Adam Isgreen (Creative Director) zum Beispiel, dass es vier Epochen geben wird. Trotzdem wollen sie eine größere Zeitspanne als in Age of Empires 2 (Mittelalter, Feudalzeit, Ritterzeit, Imperialzeit) abdecken. Laut seinen Aussagen beginnt die erste Epoche des vierten Teils etwas früher als die erste Epoche in Age of Empires 2. Die letzte Epoche soll etwas weiter in die Zukunft reichen. Aktuell würden sie mit der frühen Renaissance planen, heißt es - vielleicht sogar mit Schießpulver. Konkretere Zeiträume wollten die Entwickler nicht angeben, weil sie momentan noch keine Hinweise zu den Kampagnen-Szenarien verraten wollen.Die Zivilisationen sollen sich im Vergleich zu Age of Empires 2 stärker unterscheiden. "Viele der Zivilisationen waren immer sehr ähnlich - sie hatten zwar einzigartige Einheiten und einige Unterschiede bei den Technologien - aber sie waren alle recht ähnlich. Das ist in Age 4 nicht mehr der Fall sein", sagte Isgreen . Stärkere Unterschiede sind gewollt. Bisher wurden lediglich die Engländer und die Mongolen vorgestellt. Die Engländer sollen mit den Briten aus AoE 2 vergleichbar sein und somit ein sehr vertrautes Spielgefühl bieten. Die Mongolen, die im Video mit berittenen Einheiten aufmarschierten, sollen bei der Spielweise überhaupt nichts mit den Briten/Engländern zu tun haben. "Wir haben dieses breite Spektrum an Zivilisationen, die von sehr verständlich reichen, wenn man ein früheres Age-Spiel gespielt hat, bis hin zu "man muss viel lernen, um diese [Zivilisation] wirklich gut spielen zu können", sagte der Creative Director. Außerdem hätten sie einige Ideen, die man bisher in keinem Age-of-Empires-Teil oder in keinem anderen Echtzeit-Strategiespiel gesehen hätte.Bei den Ressourcen orientieren sich die Entwickler am zweiten Teil. So wird es insgesamt vier Ressourcen geben, die wichtig für alle Zivilisationen sein sollen. Aber möglicherweise nutzen die Zivilisationen diese Ressourcen in einer unterschiedlichen Reihenfolge oder auf eine anderer Art und Weise, meinte Isgreen Abschließend bestätigten die Entwickler, dass das Spiel keine Mikrotransaktionen und keine Ingame-Käufe umfassen wird. DLC-Pakete und Erweiterungen würden eher im Bereich des Möglichen liegen. Die Art der Zusatzinhalte (neue Zivilisationen, weitere Spielmodi) würde von dem Feedback der Spieler abhängen. Age of Empires 4 wird im Xbox Game Pass für PC enthalten sein, aber man wird es auch "normal" kaufen können.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes