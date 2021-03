Age of Empires 4: "Fan-Preview-Event" für den 10. April angekündigt und Formationen gesichtet

Screenshot - Age of Empires 4 (PC) Screenshot - Age of Empires 4 (PC)

Microsoft hat ein "Fan-Preview-Event" rund um Age of Empires angekündigt. Es wird am 10. April 2021 (Samstag) um 18 Uhr ausgestrahlt. Im Trailer ist zwar von 9 a.m. PT bzw. 17 Uhr CET die Rede, aber Microsoft ist wohl die Sommerzeit-Umstellung (28. März) durch die Lappen gegangen, weswegen 18 Uhr die korrekte Startzeit ist.In der halbstündigen Video-Präsentation, die auf AgeofEmpires.com Xbox-YouTube-Kanal und Bilibili (China) zu sehen sein wird, sollen Neuigkeiten über Age of Empires 4 bekanntgegeben werden, darunter neue Zivilisationen und Kampagnen. Neue Spielszenen werden ebenso versprochen. In dem Fan-Preview-Event-Trailer wurden auch neue Mikro-Spielszenen gezeigt, auf denen erstmalig die Benutzeroberfläche zu sehen ist - und sogar Formationsoptionen für Einheitenverbände sind allem Anschein nach geplant.Aber nicht nur Age of Empires 4 soll ein Thema sein, auch Neuigkeiten für die Age of Empires 2: Definitive Edition und die Age of Empires 3: Definitive Edition sind geplant.Letztes aktuelles Video: Fan Preview Tune In Trailer