Age of Empires 4: Echtzeit-Strategiespiel wird Ende Oktober veröffentlicht

Microsoft hat den Releasetermin von Age of Empires 4 bei der Xbox und Bethesda Showcase auf der E3 2021 genannt. Das Echtzeit-Strategiespiel wird am 28. Oktober 2021 für PC (Windows Store und Steam) und im Xbox Game Pass für PC erscheinen. Im Trailer (siehe unten) ist außerdem zu sehen, dass Jeanne D'Arc in einer der vier Kampagnen mit von der Partie sein wird. Auch die Animationen der Pfeile der haben die Entwickler in der Zwischenzeit deutlich verbessert.Spielerisch baut Age of Empires 4 stark auf Age of Empires 2 auf, mit leichten Ergänzungen aus dem dritten Teil. Man baut also eine Siedlung aus verschiedenen Gebäuden auf, sammelt Ressourcen, kümmert sich um die Verteidigung bzw. den Angriff und steigt die ins. vier Zeitalter auf: Es beginnt mit dem Frühmittelalter bzw. dem "Dark Age", was begrifflich bestimmt noch kontrovers diskutiert werden dürfte. Danach geht es in der Feudalzeit weiter, bevor man in das "Zeitalter der Burgen" und letztendlich in die Kaiserzeit springt. Jeder Übergang in ein neues Zeitalter verspricht neue Technologien, Einheiten und Vorteile. Die so genannte "Age-Up-Mechanic" beim Zeitalter-Übergang wird sich stärker an Age of Empires 3 orientieren und dadurch immer wieder Entscheidungen erfordern. Man hat also die Wahl zwischen bestimmten Einheiten oder Boni. Das bringt mehr Abwechslung und Reaktionsmöglichkeiten in die Partien, zumal sich die Zivilisationen ohnehin unterschiedlich spielen sollen. Während die Engländer mit den Briten aus Age of Empires 2 vergleichbar sind und ein sehr vertrautes Spielgefühl bieten, werden die Mongolen ihre Siedlungen komplett zusammenpacken und an einem neuen Ort wieder aufbauen können. Die Chinesen verfügen mit ihrer Dynastie ebenfalls über einen anderen Ansatz bei den Age-Up-Mechaniken. Die Asymmetrie der Zivilisationen ist gewollt und soll vor allem im Multiplayer-Modus zur Geltung kommen.Letztes aktuelles Video: Official Gameplay Trailer Xbox Bethesda Games Showcase 2021