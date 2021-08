Age of Empires 4: Microsoft zeigt Seeschlachten und Kamelreiter

Microsoft gibt mit zwei kurzen Trailern einen kleinen Einblick in Age of Empires 4 ab 53,99 € bei vorbestellen ) , das bekanntlich stark auf Teil 2 der Serie aufbauen soll. Der Trailer mit dem Untertitel "Naval Warfare" dreht sich - ganz dem Namen nach - um Seeschlachten der Spieler-Flotte. Das zweite kurze Video ("The Abbasid Dynasty") nimmt sich thematisch das Abbasiden-Kalifat und seine auf Kamelen reitenden Krieger vor.

Dieses islamische Großreich unter der Dynastie der Abbasiden löste im Jahr 750 die Umayyaden in der Regierung des Kalifats ab . Das Echtzeit-Strategiespiel von Relic Entertainment und World's Edge wird am 28. Oktober 2021 für PC (Windows Store und Steam) und im Xbox Game Pass für PC erscheinen. Microsoft erläutert:"Der Fokus der Abbasiden-Dynastie liegt auf neuen Technologien, die sie in ihrem Wahrzeichen, dem Haus der Weisheit, entwickeln. Dort können Spieler einzigartige Upgrade-Möglichkeiten auswählen und erforschen. Zu ihren einzigartigen Einheiten gehören Kamelbogenschützen und Reiter. Die Franzosen wurden zusammen mit der Kampagne des 100-jährigen Krieges enthüllt, der im 14. und 15. Jahrhundert zwischen Engländern und Franzosen entbrannte. Die Franzosen sind stark im Handel, was die zwei Wahrzeichen Handelskammer und das Königliche Institut im Lategame noch mal stark unterstützen. Die Spezialeinheit der Franzosen sind Royal Knights, die Gegner mit einem furchterregenden Sturmangriff in die Knie zwingen."