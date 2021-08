Age of Empires 4: Beta startet am Donnerstag

Das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 ab 53,99€ bei vorbestellen ) wird bekanntlich am 28. Oktober 2021 für PC und im Xbox Game Pass für PC erscheinen. Darin wird z.B. Jeanne D'Arc bzw. Johanna von Orleans in einer der vier Kampagnen mit von der Partie sein. Bereits am Donnerstag, 5. Oktober startet laut pcgamer.com ein Beta-Test für "Age-Insider" (sowohl für Steam als auch im Microsoft-Store ). Er dauert bis zum 16. August.Diese Beta zum Aufspüren technischer Probleme enthält eine Tutorial-Mission, welche den Gebäudebau, die Ökonomie, Kampf-Grundlagen sowie "andere Kernfähigkeiten" vermittelt. Unterstützt werden bereits Matches in den Bereichen Multiplayer oder gegen die KI für bis zu acht Teilnehmer. Das Kartenrepertoire wird allerdings auf eine kleine Auswahl des finalen Umfangs beschränkt. Ähnlich sieht es im Bereich der Völker aus; vorerst sind vier der finalen acht Zivilisationen dabei (Mongolen, Engländer, Sultanat von Delhi, Chinesen).