Age of Empires 4: Hands on History: Das Trebuchet im Geschichtsvideo

In Age of Empires 4 ab 53,99€ bei vorbestellen ) wird es 28 (freischaltbare) Videos geben, die einen tieferen Einblick in die historischen Zusammenhänge erlauben und auch Anekdoten zu wahren Begebenheiten aus der jeweiligen Ära enthalten. Diese Videoreihe, die veranschaulichen soll, wie die Menschen früher gelebt, gekämpft und geherrscht haben, heißt "Hands on History". Wie solch ein Video aussieht, hat Microsoft beim Xbox-gamescom-Stream gezeigt, und zwar am Beispiel des Trebuchets.Microsoft: "Gedreht auf Warwick Castle in England mit der Ingenieurin, Autorin und Moderatorin Dr. Shini Somara, zeigt das Video die imposante Kriegswaffe in Aktion und gibt einen Einblick in ihre Funktionsweise."Age of Empires 4 wird am 28. Oktober 2021 für PC (Steam, Microsoft Store, Xbox Game Pass) erscheinen.