Age of Empires 4: "Die Rus" und das "Heilige Römische Reich" als spielbare Zivilisationen

Bei der gamescom 2021 sind die letzten beiden der acht Zivilisationen aus Age of Empires 4 ab 53,99€ bei vorbestellen ) vorgestellt worden. Im kommenden Echtzeit-Strategiespiel wird man ebenfalls "Die Rus" und das "Heilige Römische Reich" steuern können. Die Kampagne "Der Aufstieg Moskaus" ist ebenfalls angekündigt worden.Die Rus sollen stark in den Bereichen Jagd, Handel und Aufbau sein - und auf eine kampffähige Kavallerie setzen. Zu den einzigartigen Einheiten der Fraktion gehören die Streltsy und die Krieger-Mönche (wololo!). Die Streltsy setzen auf Axt und Schießpulver. Ein Kriegermönch verfügt derweil über Konvertierungsfähigkeiten. Die Zivilisation des Heiligen Römischen Reiches wird durch eine starke Infanteriearmee und den frühen Zugang zu religiösen Einheiten geprägt. Der Prälat als besondere Einheit unterstützt, heilt und inspiriert Armeen in der Nähe. Landsknechte hingegen ziehen mit einem Zweihandschwert in die Schlacht.Age of Empires 4 wird am 28. Oktober 2021 für PC (Steam, Microsoft Store, Xbox Game Pass) erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2021 Trailer