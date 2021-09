Age of Empires 4: Technischer Testlauf bzw. Stresstest findet an diesem Wochenende statt

64-Bit-Prozessor

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Prozessor: Intel Core i5-6300U oder AMD Ryzen 5 2400G

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

An diesem Wochenende wird ein "Technical Stress Test" von Age of Empires 4 ab 53,99€ bei vorbestellen ) stattfinden, mit dem die Entwickler sowohl Server als auch Multiplayer-Systeme einem Belastungstest unterziehen wollen.Dieser technische Stresstest erfordert keine gesonderte Einladung, sofern das PC-System die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um an dem Testlauf teilzunehmen. Nutzer der Xbox Insider Hub App können im Preview/Vorschau-Bereich die "Technical-Stress-Test-Version" runterladen. Alternativ kann man auf Steam den Zugriff auf diese Version anfordern ("Am Spieltest von Age of Empires IV Technical Stress Test teilnehmen").Die Testversion wird sich auf die Multiplayer-Aspekte des Echtzeit-Strategiespiels konzentrieren. Möglich sind Multiplayer-Matches gegen andere Spieler (Testlauf des Matchmaking-Systems) und benutzerdefinierte Matches (Multiplayer-Lobby) gegen Computergegner. Das Tutorial ist ebenfalls enthalten. Es werden vier Zivilisationen (Engländer, Chinesen, das Heilige Römische Reich und die Abbasiden-Dynastie) und fünf verschiedene Karten zur Verfügung stehen.Mindestanforderungen:Letztes aktuelles Video: gamescom 2021 Trailer